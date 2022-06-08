هذه هي شروط فتح وتسيير مشاريع البحث التكويني الجامعي

الوزارة أفرجت عن المنشور الخاص بها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإجراءات المتعلقة بقبول وتسيير مشاريع البحث التكويني الجامعي، والتي ينبغي أن تتماشى وتوجهات الحكومة في مجال التعليم العالي وتحقق الأهداف ذات الأولوية الاجتماعية – الاقتصادية للبلاد.

وتهدف هذه المشاريع لضمان التكوين في الدكتوراه وفقا للتصور الجديد الذي يرمي لتكييف المشاريع مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي تحقيقا للأهداف ذات الأولوية الاجتماعية- الاقتصادية للبلاد من جهة، ومطابقة مواضيع البحث لهذه المشاريع مع المرجع الوطني لمحاور البحث ذات الأولوية التي تعول عليها الحكومة للتنمية والاستفادة من الجامعة ولاسيما مشاريع الأمن الغذائي، والطاقوي وصحة المواطن.

ويشير المنشور رقم 02 المؤرخ بتاريخ 6 جوان الجاري الصادر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- تحوز الشروق نسخة منه – إلى أن الأهداف المرجوة من مشاريع البحث التكويني تتعلق بمناقشات أطروحات الدكتوراه، وتحسين وتطوير الإنتاج العلمي، مع تقديم تقارير وحلول الإشكاليات المطروحة في مشاريع البحث، إذ ينبغي أن تستمر مشاريع البحث المقترحة أربع سنوات غير قابلة للتمديد، كما لا يمكن لرئيس المشروع تقديم مشروع جديد إلا بعد تقديم حصيلة المشروع الأول المنتهي.

وحسب الشروط التي حددتها الوزارة، يمكن للأستاذ الباحث المشاركة في عدة مشاريع بحث تكويني جامعي، غير أنه لا يترأس أكثر من مشروع واحد، وفي كل الحالات لا يمكنه الحصول إلا على منحة واحدة للبحث، وفي حال الإحالة على التقاعد أو الوفاة أو الاستيداع يمكن تعويض رئيس المشروع بأستاذ باحث آخر عضو من مصاف العالي، أو أستاذ باحث آخر تعينه المؤسسة الموطنة، فيما لا يمكن للأساتذة الباحثين المتعاقدين والمتقاعدين أو المنتدبين خارج القطاع، أن يكونوا أعضاء في مشروع بحثي.

أما بالنسبة لمعايير قبول المشاريع من قبل المستشارين العلميين، فينبغي أن تكون مشاريع البحث التكويني الجامعي التي يستند عليها عرض التكوين في الدكتوراه مندرجة ضمن المرجع الوطني لمحاور البحث ذات الأولوية، ويكون طلبة الدكتوراه غير معرفين أثناء تقديم وتقييم المشروع حتى الإعلان عن نتائج مسابقات الدكتوراه، كما تتشكل فرقة البحث من ثلاثة أعضاء على الأقل إلى ستة على الأكثر بمن فيهم رئيس المشروع ومن طالب دكتوراه واحد إلى ثلاثة طلبة جدد الناجحين في مسابقة الدكتوراه.

ويجب أن يكون رئيس المشروع أستاذا باحثا من مصف أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر “ب”، وتقترح مواضيع البحث من طرف أساتذة باحثين من المصف العالي والأعضاء في مشروع البحث التكويني الجامعي كما يلتزمون بتأطير طلبة الدكتوراه.

ويتم تقييم المشاريع البحثية المقترحة على ثلاث مراحل من قبل المؤسسات الجامعية عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية من طرف المصالح المكلفة بما بعد التدرج والبحث العلمي، وفي مرحلة ثانية عبر الندوات الجهوية للجامعات، ليتم تعيين المستشارين العلميين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، ليتم في آخر مرحلة تقييم المشاريع من قبل مديرية التكوين بالدكتوراه في الوزارة .