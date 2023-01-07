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رياضة

هذه هي شروط مبابي للانتقال إلى ريال مدريد

عمر سلامي
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هذه هي شروط مبابي للانتقال إلى ريال مدريد
ح.م
كيليان مبابي

أكدت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي فتح باب المفاوضات مجددا مع ريال مدريد، وأنه وضع شرطين للانتقال إلى النادي الملكي.

وبحسب شبكة “Fichajes” فإن مبابي اشترط التوقيع مع زميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وظهير ميلان ثيو هيرنانديز.

وقالت الشبكة: ” إذا فكر ريال مدريد مجددا في ضم مبابي، فإنه سيرفض أي شروط للنجم الفرنسي سواء على مستوى الصفقات أو المدربين ، مثلما فعل عند تجديد عقده مع باريس حتى صيف 2025″.

وأضافت: ” ريال مدريد لا يزال مهتما بضم كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويبدو أن كل شيء يشير إلى أن نيته هي المغادرة، لأن باريس سان جيرمان لم يلب جميع مطالبه”.

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