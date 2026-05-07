هذه هي شروط مورينيو للعودة إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب البرتغالي جوزي مورينيو وضع سلسلة من الشروط، للعودة إلى تدريب ريال مدريد.

وأكدت صحيفة “Esdiario” الإسبانية، أن مورينيو طالب بعقد يمتد لعامين مع منحه صلاحيات كاملة في بناء الفريق واختيار العناصر الأساسية.

كما طالب المدرب البرتغالي بمنحه كامل الصلاحياتفي ملف التعاقدات وتحديد قائمة المغادرين، والاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين لا يدخلون ضمن مشروعه الفني، وهم 7 لاعبين.

إلى جانب ذلك، اشترط مورينيو العمل مع جهازه الفني الحالي القادم من بنفيكا، والموافقة للإبقاء على المدرب ألفارو أربيلوا ضمن الطاقم الفني.

وطالب المدرب برحيل المعد البدني أنطونيو بينتوس بسبب تكرار الإصابات في الفريق، وتقليص الجولات الصيفية التجارية في الولايات المتحدة وآسيا، والاعتماد على رأي طبي مستقل في ملفات إصابات اللاعبين.

كما اشترط مورينيو التواصل مباشرة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز فيما يخص القرارات داخل النادي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد تدرس المطالب حاليا، على أن يتم الرد النهائي خلال أيام، وسط انقسام داخل النادي حول مدى إمكانية منح مورينيو هذه الصلاحيات الواسعة.

وينظر إلى عودة المدرب البرتغالي المحتملة باعتبارها خطوة قد تعيد الشخصية القوية والانضباط إلى غرفة ملابس الفريق، خاصة في ظل الأزمات التي عاشها النادي هذا الموسم.

وسبق لمورينيو وأن قاد ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وحقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني، قبل أن يغادر النادي.