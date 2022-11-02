هذه هي شروط وشبكة الترقية إلى رتبة أستاذ

أهمها النشر في المجلات المصنفة.. وزارة التعليم العالي:

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن شروط وشبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ، بعنوان الدورة الـ48 للجنة الجامعية الوطنية، إذ سيكون المترشحون ملزمين بنشر مقال في مجلة علمية مصنفة سواء في ميادين العلوم والتكنولوجيا أو في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، مع شرط الحصول على 80 نقطة على الأقل في النشاطات البيداغوجية وعلامة أدناها 120 و أعلاها 230 في مجال “نشاطات البحث”.

أوضحت مراسلة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحوز “الشروق” نسخة منها، بأن المترشحين الراغبين المشاركة في شبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ بعنوان الدورة الثامنة والأربعين للجنة الجامعية الوطنية، مطالبون بالالتزام بشروط القبول الإداري لتأكيد ترشحهم، كأن يثبتوا أقدمية مهنية محددة بخمس سنوات خدمة فعلية بصفة أستاذ محاضر “قسم أ”.

وأضافت الوزارة الوصية بأنه تم تحديد “معايير دنيا”، لأجل القبول العلمي لملفات المترشحين المودعة حسب تكوينهم، وتتمحور أولا حول ضرورة نشر مقال واحد في مجلة علمية مصنفة “أ+”، بالنسبة لميادين العلوم والتكنولوجيا، كما يجب أن يكون المعني بالأمر مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني، أو نشر مقال في مجلة علمية “أ”، ومقالين في مجلة علمية مصنفة “ب”، أين يجب أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني، بالإضافة لشرط تأطير أو إشراف مشترك لأطروحة دكتوراه ومناقشتها أو تأطير مذكرتي ماجيستير ومناقشتهما أو تأطير أربع مذكرات ماستر.

وأما فيما يتعلق بميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، أشارت الوزارة إلى أن المترشح ملزم بنشر مقال في مجلة علمية مصنفة “أ”، كما يجب أن يكون مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني أو نشر مقال واحد في مجلة علمية مصنفة “ب”، ومقال واحد في مجلة عملية مصنفة “ج”، بالإضافة إلى أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني، أو أن يكون قد نشر مقالين في مجلة علمية مصنفة “ج”، أين يجب أن يكون مؤلفا رئيسيا. إلى جانب تأطير أو إشراف مشترك لأطروحة دكتوراه واحدة ومناقشتها أو تأطير مذكرتي ماجيستير ومناقشتهما أو تأطير 4 مذكرات ماستر.

وبخصوص “شبكة التقييم للأعمال البيداغوجية والعلمية”، أكدت الوصاية على وجوب حصول المترشح في مجال البيداغوجيا على النقطة 80 على الأقل مقسمة على عدة مجالات، ففي ميدان “التعليم” فالمترشح مطالب بالحصول على العلامة 12 في الدروس و6 نقاط في مجال الأعمال الموجهة و3 نقاط في مجال الأعمال التطبيقية خلال السنة الدراسية، مع وجوب افتكاك 30 نقطة في ميدان الدروس عبر الخط يكون مصادقا عليها من طرف الهيئات العلمية.

وأما في مجال “النشاطات البيداغوجية”، فإن المترشح مدعو لافتكاك 12 نقطة في مجال الدروس المصادق عليها من قبل الهيئات العلمية وموضوعة عبر الخط، بالإضافة إلى الحصول على 30 نقطة في ميدان نشر مؤلفات بيداغوجية، و3 نقاط في مجال القيام بالوصاية مصادق عليها من طرف رئيس القسم، مع الحصول على العلامة 6 في ميدان متابعة الطلبة المتربصين في المؤسسة، و5 علامات في مجال المشاركة في العلاقة بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي مصادق عليها من طرف رئيس القسم، مع افتكاك 5 علامات نظير المشاركة في التنشيط البيداغوجي على شكل ندوات، ورشات، المسؤولية البيداغوجية ورئاسة اللجان البيداغوجية مصادق عليها من طرف رئيس القسم، بالإضافة إلى وجوب الحصول على العلامة 5 عن تأطير مذكرات ماستر.

أما بالنسبة “لنشاطات البحث”، فقد ألزمت الوزارة المترشحين بالحصول على 230 نقطة على الأقل بالنسبة لميادين العلوم والتكنولوجيا و120 نقطة على الأقل بالنسبة لميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، من خلال افتكاك أكثر من 160 نقطة في مجال نشر مقال في مجلة علمية من الصنف “أ”، وافتكاك 80 نقطة عند نشر مقال في مجلة علمية من الصنف “أ”، مقابل الحصول على 40 نقطة بعد نشر مقال في مجلة علمية من الصنف “ب”، و 20 نقطة عند نشر مقال في مجلة علمية من الصنف “ج”.