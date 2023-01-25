هذه هي شروط وكيفيات التكوين المتواصل مدى الحياة بالجامعات

عبر دورتين في السنة ويمس الموظفين والمنقطعين عن الدراسة

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نمطا جديدا للتعلم ونيل شهادات عن طريق التكوين المتواصل أو التكوين مدى الحياة، حيث يمس هذا التكوين الموظفين أو المنقطعين عن الدراسة وكل من يرغب في أي وقت في منصب عمل أو اكتساب كفاءات شخصية ومهنية، ويكون عبر دورتين في السنة وتحت إشراف لجنة خاصة بالتكوين المتواصل.

وحدد القرار رقم 3 الصادر في 23 جانفي 2023 عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط وكيفيات تنظيم التكوين المتواصل أو التكوين مدى الحياة بمؤسسات التعليم العالي، حيث عرّف هذا النمط من التكوين على أنه نشاط يتمثل في التعلم في أي وقت كان من الحياة، ويسمح بتحسين كفاءات الأفراد على المستوى الشخصي، الاجتماعي أو المهني، كما أن هذا النمط من التكوين المتواصل يكون على أنماط وأشكال مختلفة من التعليم أولها التكوين المتواصل الإشهادي الذي يؤدي إلى الحصول على شهادة التعليم العالي ويوجه إلى الموظفين أو الأجراء أو الأشخاص الذين انقطعوا عن دراستهم والراغبين في الحصول على منصب شغل وكذا المهنيين الراغبين في تحسين مستوى كفاءتهم.

أما النمط الثاني فيتمثل في التكوين المتواصل التأهيلي الذي يؤدي إلى الحصول على شهادة تهدف للتحول والتحكم في مجال معين، وهو موجه إلى الأشخاص الذين انقطعوا عن دراستهم والراغبين في الحصول على منصب شغل أو المهنيين وحسب طلب الهيئات العمومية أو الخاصة، ليأتي بعده نمط التكوين المتواصل على شكل دورات قصيرة يتم من خلالها الحصول على شهادة تسمح بتحسين وتعميق معارف المتعلمين، ويكون على شكل دروس خاصة، ملتقيات، وورشات وأيام تكوينية.

ويكون التكوين المتواصل، حسب القرار سالف الذكر، إما عن بعد بالنسبة للجمهور البعيد عن مؤسسات التعليم العالي أو محدود الحركة، وكذا على شكل تربصات في مخابر أو ورشات بيداغوجية لمؤسسات التعليم العالي أو هيئات عمومية وخاصة.

وتتكفل لجنة خاصة تسمى لجنة التكوين المتواصل يتم إنشاؤها على مستوى كل مؤسسة للتعليم العالي بجميع العمليات المرتبطة بهذا النمط من التكوين، وتتشكل هذه الأخيرة من أعضاء إداريين وأساتذة باحثين، حيث تتكفل بإعداد السياسة العامة للمؤسسة بالنسبة للتكوين المتواصل مع ضمان السير الحسن لجميع إجراءات التكوين المتواصل، فضلا عن اقتراح البرامج الملائمة بالتنسيق مع الهيئات الأخرى إضافة إلى الفصل في تطابق الشهادات المقدمة من طرف المترشحين للاستفادة من هذا النمط من التكوين المتواصل.

ويتم الأخذ بعين الاعتبار خلال برمجة التكوين المتواصل، نقاطا منهجية على غرار احتياجات التكوين ونوع النمط التكويني، إضافة إلى عرض بيداغوجي يضم عدة مؤشرات منها شروط الالتحاق والبرنامج المفصل وكذا مدة وتكاليف التكوين، حيث تفتح دورتان في السنة لإيداع ملفات الترشح عبر منصة مخصصة للتكوين المتواصل حصريا، وتدرس الملفات من قبل لجنة هذا الأخير، على أن يختتم التكوين بعد تقييمه من طرف ذات اللجنة، بشهادة حسب مواصفات وبيانات شهادة التعليم العالي المحددة في القرار رقم 994 المؤرخ في 02 أوت 2022.