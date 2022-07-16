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الجزائر

هذه هي صاحبة أعلى معدل في شهادة البكالوريا 2022

الشروق أونلاين
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هذه هي صاحبة أعلى معدل في شهادة البكالوريا 2022
ح.م
التلميذة بن عباس إيمان

تحصلت التلميذة بن عباس ايمان شعبة علوم تجريبية من ثانوية معجوج العمري (المختلطة) ببريكة بولاية باتنة على المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا بمعدل 19.55.

وكشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أن المرتبة الثانية وطنيا تحصلت عليها التلميذة مرداس منار من ولاية قالمة شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.33 بالمائة.

أما المرتبة الثالثة فكانت من تصيب تراكة فدوى شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.33 ومعدل المواد المميزة 19.50. مشيرا إلى أن معدل المواد المميزة صنع الفارق عن سابقتها.

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