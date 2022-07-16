هذه هي صاحبة أعلى معدل في شهادة البكالوريا 2022

تحصلت التلميذة بن عباس ايمان شعبة علوم تجريبية من ثانوية معجوج العمري (المختلطة) ببريكة بولاية باتنة على المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا بمعدل 19.55.

وكشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أن المرتبة الثانية وطنيا تحصلت عليها التلميذة مرداس منار من ولاية قالمة شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.33 بالمائة.

أما المرتبة الثالثة فكانت من تصيب تراكة فدوى شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.33 ومعدل المواد المميزة 19.50. مشيرا إلى أن معدل المواد المميزة صنع الفارق عن سابقتها.