هذه هي ضوابط تنظيم نشاط العمرة للموسم الجديد

حددها الديوان الوطني للحج والعمرة في 14 نقطة

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، عن ضوابط تنظيم نشاط العمرة للموسم الجديد، الخاص بوكالات السياحة والأسفار. ونشر الديوان الوطني للحج والعمرة على صفحته الرسمية عبر فيسبوك الضوابط التي تحدد نشاط العمرة والشروط المتبعة للحصول على الرخصة، حيث أعلنت أن

تنظيم جميع العمليات المتعلقة بنشاط العمرة يكون حصريا عبر البوابة الجزائرية للعمرة.

وتترشح الوكالات السياحية الراغبة في المشاركة عبر التسجيل في البوابة الجزائرية للعمرة عن طريق تفعيل أو إنشاء حساب خاص بها وتنزيل دفتر الشروط واختيار الوكيل السعودي، بينما تتم الموافقة مبدئيا على طلب الوكالة السياحية بالمشاركة في نشاط العمرة الكترونيا عبر البوابة في حال قبول ملفها وإبلاغ الوكالة الكترونيا بنتائج دراسة الملف وتحديد موعد خاص بها.

وتتحصل الوكالة المقبولة على موعد لإيداع دفتر الشروط والعقود الخاصة بالتأهيل لدى الجهات السعودية وتستلم الترخيص فور استكمال الإجراءات، في حين يمكن للوكالة المرفوضة إيداع طعن مرفق بالوثائق الثبوتية لدى اللجنة المختصة بالطعون.

كما تقوم مصالح الديوان بالمصادقة على العقود التجارية وإحالتها للمصادقة لدى مصالح القنصلية السعودية وتفعيل حساب الوكالة بعد إيداع هذه الأخيرة ملف على مستوى الديوان.

وتلتزم الوكالة بتحميل برنامج العمرة وبيانات المعتمرين على البوابة الجزائرية للعمرة فور قيامها بحجز البرنامج على منصات الحجز المعتمدة في المملكة السعودية، حيث تحمل الوكالة صورة من دفع مستحقات برنامج العمرة على البوابة واعتماد برنامج العمرة بعد المصادقة عليه من الديوان، مع تسليم وحمل جميع معتمريها بطاقة المعتمر المستخرجة من البوابة وإيداع الجوازات التي تستدعي مراجعة القنصلية السعودية “الحالات الخاصة” على مستوى الديوان.

وتخضع جميع رحلات العمرة المغادرة من مختلف المطارات لمتابعة مصالح الديوان المختصة، بينما تلتزم الوكالة بالتصريح ببرنامج الرحلة قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة.