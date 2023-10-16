“هذه هي طبيعة المباريات ضدّ مصر.. وذاهبون إلى “بواكي” من أجل اللقب”

الهدّاف التاريخي للمنتخب الوطني.. سليماني:

قال الهدّاف التاريخي للمنتخب الجزائري، إسلام سليماني، إن المنتخب الوطني سيشارك في كأس أمم إفريقيا القادمة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، من أجل التتويج باللّقب القاري ليس إلا، رغم صعوبة المأمورية بتواجد منتخبات كبيرة مرشّحة لذات الهدف في “الكان”، الأمر الذي سيجعل المنتخب الوطني يلعب في البطولة القارية مباراة بمباراة من أجل تحقيق الهدف المسطّر من قبل الطاقم الفني، قائلا في هذا السياق “هدفنا التتويج بكأس إفريقيا القادمة، الأمور لن تكون سهلة وسنخوض المسابقة القارية مباراة بمباراة”.

أمّا بخصوص الودية التي أجراها المنتخب الوطني أمام المنتخب المصري، الإثنين، والتي انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة، قال سليماني إن هذا السيناريو كان منتظرا بالنظر إلى طابع المباراة “الداربي” وصعوبته، الأمر الذي يجعل كبار العارفين بشؤون الكرة العالمية لا يستطيعون التكهّن بمن سيفوز، رغم أن المنتخب المصري أكمل المباراة بعشرة عناصر عقب طرد محمد هاني في الدقيقة 28 من زمن اللقاء، حيث قال سليماني في هذا السياق، عقب نهاية المباراة “مواجهات الجزائر أمام مصر لم تخالف تقاليدها من حيث النديّة والصراع بين لاعبي المنتخبين، كانت مباراة صعبة، الأمر الذي لا يمكننا من التكهّن في مثل هذه “الداربيات”، رغم إتمام منتخب مصر اللقاء بعشرة لاعبين”.

بلماضي كاد يعتدي على بن رحمة لحظة استبداله

أثارت صورة استبدال سعيد بن رحمة في الدقيقة 68 من زمن اللقاء، ومحاولة المدرب بلماضي الاعتداء عليه، تفاعل عديد المتتبعين للشأن الكروي المحلي عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر بلماضي وهو يهمّ بالاعتداء على بن رحمة، عقب مسك الأخير من قميصه بعنف أمام مرآى كل المشاهدين، قبل أن ينصرف بن رحمة في صمت ومن دون تعليق، غير أن ما قام به بلماضي لن يسلم من محبي المنتخب الوطني، علما أنها ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها المدرب بلماضي هكذا بل سبق له الدخول في ملاسنات ومناوشات بالأيدي مع لاعب المنتخب التونسي العابدي خلال الودية الأخيرة التي جمعت التشكيلة الوطنية أمام “نسور قرطاج” نهاية شهر جوان الفارط على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة.

صادي تابع ودية “الخضر” في ملعب “هزاع بن زايد”

تابع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، المباراة الودية التي لعبها المنتخب الوطني، أمس، أمام نظيره المصري، على ملعب “هزاع بن زايد” في مدينة “العين” في الإمارات العربية المتحدة، حيث حرص المسؤول الأول على “الفاف” دعم زملاء محرز في وديتهم الثانية في ظرف أسبوع، بعد تلك التي لعبوها أمام منتخب الرأس الأخضر قبل أقل من أسبوع، على ملعب “محمد حملاوي” في قسنطينة، رغم ارتباطاته في الأيام القليلة الماضية، عقب حضوره قرعة كأس أمم إفريقيا، التي جرت في عاصمة كوت ديفوار “أبيجان”، الخميس المنقضي، قبل التوجه إلى مدينة “بواكي”، أين سيقيم “الخضر” في العرس الكروي الإفريقي المقبل مطلع شهر جانفي المقبل، أين حجز صادي فندقا بالكامل سيقيم فيه “الخضر” خلال “الكان”.

بلماضي قام بـ5 تغييرات في المباراة

قام المدرب الوطني جمال بلماضي، بخمسة تغييرات في مباراة أمس منتخب مصر، والتي تمت كلها خلال الشوط الثاني. تمثلت التغييرات بدخول ياسر لعروسي مكان توبة، عوار بدلا من فيغولي، أدم زرقان في مكان زروقي، سليماني بدلا من غويري وعمورة في مكان سعيد بن رحمة.

سليماني يضيف الهدف الـ44 لرصيده مع الخضر

أضاف الإثنين، الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، الهدف الـ44 لرصيده بعد ما تمكن من تعديل النتيجة وإنقاذ المنتخب الوطني من الخسارة. واستطع “سوبار سليم” من مخادعة الحارس المصري، محمد الشناوي، برأسية محكمة بعد فتحة رائعة من يوسف عطال.

لعروسي يبهر في أول مواجهة ويضع قدما في كوت ديفوار

قدم الوافد الجديد للمنتخب الوطني الجزائري ياسر لعروسي، شوطا ثانيا متميزا بعد تعويضه لأحمد توبة مع بداية المرحلة الثانية للمواجهة.

وقدم ظهير شيفيلد يونايتد شوطا رائعا، أكد به إمكاناته الكبيرة التي يتمتع بها، والتي ستجعله أحد ابرز الأوراق في قائمة بلماضي، خاصة مع المستوى الهزيل الذين أبانه أحمد توبة في الجهة اليسرى، والذي عجل بوضع اسم خريج مدرسة ليفربول في الواجهة خلال كلاسيكو الكرة الإفريقية.

تألق لعروسي، أزاح مشكلا كبيرا لجمال بلماضي، خاصة في إيجاد بديل لآيت نوري الذي رسم مكانته الأساسية مع الفريق، بالنظر للقيمة الفنية التي يتمتع بها ابن مدينة واد سوف والظروف التي ظهر فيها، أمام أفضل مهاجم في العالم خلال محمد صلاح، وهو ما جعله يربح نقاطا في سباق الظفر بمكانه مع زملاء رياض محرز خلال الكان المقبلة بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

بلماضي يضع ثقته في تشكيلة السينغال وتوبة فقط لتعويض آيت نوري

فاجأ الناخب الوطني جمال بلماضي بتشكيلة غير متوقعة، بعد ما وضع ثقته في نفس اللاعبين الذين فازوا على بطل إفريقيا السينغال خلال المباراة الودية التي جمعتهم في العاصمة السينغالية خلال التربص السابق، مع تغيير أحمد توبة مكان آيت نوري بسبب إصابة الأخير والتي منعته من التواجد خلال التربص الحالي.

وأعاد بلماضي القلب النابض للمنتخب سفيان فغولي إلى التشكيلة الأساسية، وأجلس حسام عوار في الإحتياط، كما وضع ثقته في مهاجم ويستهام الإنجليزي سعيد بن رحمة، خلفا للمتألق الصغير أمين عمورة، في حين اعتمد على الوافد الجديد أمين غويري مكان بونجاح وسليماني.

ومقارنة بمباراة الخميس الماضي أمام الرأس الأخضر، قام بلماضي بثلاثة تغييرات، وهذا بإقحام فارس شعيبي، سفيان فغولي، سعيد بن رحمة، بعد أن استهلّوا مواجهة جزر الرّأس الأخضر احتياطيين. فيما فضّل الإبقاء على حسام عوّار، والمهاجمَين إسلام سليماني ومحمد الأمين عمورة في الاحتياط.

ومن المنتظر أن تشهد التشكيلة النهائية بعض التغييرات خلال الكان المقبل، خاصة مع عودة بن طالب، وآدم وناس، بالإضافة إلى بعض اللاعبين الذين قد يبرزون.

زروقي مايسترو في وسط الميدان

للمرة الثانية على التوالي، قدّم متوسط ميدان فينورد الهولندي، راميز زروقي مباراة في المستوى، وكان في مباراة أمس أمام مصر مايسترو حقيقي فوق الميدان، من خلال استرجاع الكرات، وصد هجمات الهجوم المصري والمساهمة في بناء الهجومات المعاكسة.

وكان مردود زروقي رائعا أيضا في المباراة الودية الأولى للمنتخب الوطني أمام منتخب الرأس الأخضر، والتي ترجمها بهدف جميل جدا ضمن الخماسية التي انتهت عليها المواجهة.

طرد نجم منتخب مصر محمد هاني

تلقى محمد هاني نجم المنتخب المصري بطاقة حمراء في المباراة الودية التي جمعت أمس المنتخبين الجزائري والمصري بدولة الإمارات. وجاء ذلك القرار بعد تدخل متهور من محمد هاني بأقدامه في وجه أحمد توبة ليشهر حكم المباراة بطاقة الحمراء على الفور، ثم تواصل تقنية الفيديو “الفار” مع حكم المباراة للتوجه إلى الفار للتأكد من قراره بطرد لاعب منتخب مصر في الدقيقة الـ27.

لعروسي يدعو ميشال أوليز للعب للخضر

فتح الوافد الجديد إلى المنتخب الجزائري ياسر لعروسي باب الاحتمالات لانضمام نجم كريستال بالاص الإنجليزي ميشال أوليز إلى صفوف “الخضر” مستقبلا. ووضع ياسر لعروسي صورة له رفقة النجم الجزائري الآخر هشام بوداوي وذلك خلال تواجده بتربص المنتخب الوطني بمدينة العين الإماراتية. وأرفق أوليز ميشال بعبارة “نحن بانتظارك”، وهي الرسالة التي فتحت باب التأويلات حول احتمال تقمصه لألوان الوطنية. ويملك أوليز إمكانية تمثيل أربعة منتخبات بحكم أنه يحمل الجنسية الفرنسية والانجليزية وأصله نيجيري وجزائري من والديه وتعتبر هذه الخطوة إيجابية لصالح الخضر واللاعب الفرانكو جزائري ميشال أوليز الناشط في نادي كريستال بلاص ص الإنجليزي.

ويست هام يدعم بن رحمة

دعمت إدارة نادي ويست هام الإنجليزي، نجمها الجزائري سعيد بن رحمة، في خرجته مع المنتخب الوطني أمام مصر، وكتبت إدارة ويست هام، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “x”: “حظ موفق لبن رحمة، في مباراته اليوم مع الجزائر”. وأرفقت إدارة النادي الإنجليزي، هذه العبارات، بصورة لنجمها الدولي الجزائري، بقميص ناديه ويست هام.

توبة وبن رحمة يخسران النقاط قبل الكان

يبدو أن المهمة ستكون صعبة للثنائي أحمد توبة وسعيد بن رحمة في حجز مكان في القائمة التي ستخوض كأس إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار مطلع السنة المقبلة.

وقدم الثنائي مردودا تحت المتوسط خلال المواجهة، وكانا الحلقة الأضعف خلال مواجهة أمس أمام المنتخب المصري، حيث لم يقدما المطلوب رغم التفوق العددي للخضر، وهو الأمر الذي سيجعل الناخب الوطني يعيد حساباته، خاصة بالنسبة لتوبة، الذي سيجد نفسه في منافسة شديدة، بعد عودة ظهير ولفرهامبتون ريان آيت نوري، وتواجد لاعب شيفيلد لعروسي، وبدرجة أقل جوان حجام، في حال عاد لأجواء المنافسة.

كما سيواجه بن رحمة صعوبة كبيرة في فرض نفسه مستقبلا مع الخضر، بعد توالي المباريات رفقة التشكيلة والتي لم يستطع فيها نجم ويت سهام فرض نفسه مع الفريق، خاصة مع العودة القوية ليوسف بلايلي، واسترجاع آدم وناس لإمكاناته، بالإضافة إلى تألق ابن جيجل أمين عمورة، الذي كسب نقاطا كثيرة من خلال ما يقدمه في اللقاءات.

يذكر أن التربص القادم للخضر ستتضح فيه بنسبة كبيرة القائمة التي ستسافر إلى أبيدجان، من أجل خوض غمار المنافسة الإفريقية، والتي يعول فيها بلماضي التواجد بقوة من خلال لاعبين قادرين على صنع الفارق خلال المنافسة.

المنتخب الموزمبيقي منافس الخضر في تصفيات المونديال في أزمة

يعيش منتخب الموزمبيق، مُنافس المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026، أزمة داخلية حادة، بعد دخول لاعبيه في إضراب، بِسبب عدم نيلهم مستحقّات مالية عالقة.

وطالب لاعبو منتخب الموزمبيق اتحاد الكرة المحلّي، بِمضاعفة مبلغ منحة تربّص شهر أكتوبر الحالي، وقاطعوا الحصّتَين التدريبيتَين المُبرمجتَين السبت والأحد، وهدّد اللاعبون بِعدم خوض المباراة الودّية أمام نيجيريا التي كانت مبرمجة أمس الإثنين، عِلما أن المنتخب يُقيم معسكرا إعداديا بِالبرتغال.

وأصدر اتحاد الموزمبيق لِكرة القدم بيانا، أوضح فيه أنّه اتّفق في تاريخ سابق مع لاعبي منتخب بلاده، على أن يستلم كلّ واحد منهم منحة مالية قيمتها 600 دولار. قبل أن يتفاجأ بِمطالبة اللاعبين بِرفع المبلغ إلى 1200 دولار.

وأضاف يقول إن أعضاء المكتب الفيدرالي بِصدد التواصل مع اللاعبين، لِإقناعهم بِالتخلّي عن المطلب المذكور أعلاه. وتابع اتحاد الكرة الموزمبيقي، قائلا إنه يأسف لِهذه الوضعية، وقد يضطرّ إلى إلغاء مباراة نيجيريا، ومغادرة التراب البرتغالي، والعودة إلى أرض الوطن، في حال إصرار اللاعبين على مطلبهم.

واختتم اتحاد الموزمبيق لِكرة القدم البيان، يقول إن المكتب الفيدرالي سيعقد اجتماعا في تاريخ لاحق، لِوضع حدّ لِمثل هذا النّوع من الأزمات، ومُعاقبة المُتسبّبين في إشعال فتيلها، بعد أن لاحظ تكرّر سيناريو الإضرابات.

مقارنة بين لاعبي الخضر والفراعنة

لعب، الإثنين، المنتخب الجزائري بـ25 لاعبًا محترفًا، مقابل 7 محترفين في صفوف منتخب مصر. ويتفوق الخضر في هذه النقطة أيضًا على منتخب مصر، حيث يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 26 عامًا، مقابل 28 عامًا لمنتخب الفراعنة.

مباراة الأمس هي الصدام رقم 30 بين المنتخبين حيث لعب المنتخبان 29 مباراة سابقة في جميع البطولات والمناسبات على مستوى الفريق الأول. وحقق “محاربو الصحراء” الفوز في 10 مباريات سابقة مقابل ثمانية انتصارات للفراعنة فيما انتهت 11 مباراة بالتعادل. المواجهة الأخيرة بين مصر والجزائر كانت في كأس العرب 2021 بقطر وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ولعبها كلا الفريقين باللاعبين غير المحترفين في أوروبا.

وعلى صعيد كأس الأمم الإفريقية، التقى منتخب مصر مع الجزائر في 5 مباريات، فاز “محاربو الصحراء” في 3 لقاءات، وتعادلا في مباراة، وفاز الفراعنة في مباراة. وفي تصفيات كأس العالم، التقيا 7 مرات، حقق خلالها منتخب مصر الفوز 3 مرات وفازت الجزائر في مبارتين وحسم التعادل في 3 مباريات. وسبق ولعب المنتخبان 8 مباريات ودية، تفوق فيها المنتخب الوطني في عدد مرات الفوز بـ3 مباريات مقابل 2 لمصر و 3تعادلات، وعلى الرغم من تفوّق الجزائر في عدد مرات الفوز، إلا أن مصر تتفوق في عدد الأهداف المسجلة برصيد 36 هدفا مقابل 34 للخضر.

محمد صلاح الأغلى في مواجهة الجزائر ومصر

تصدّر النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب الفراعنة، قائمة أغلى 10 لاعبين في المواجهة المرتقبة بين مصر والجزائر، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين بالإمارات حيث بلغت القيمة التسويقية لمنتخب مصر 121 مليون و600 ألف يورو، أما القيمة التسويقية لمنتخب الجزائر، فقدّرت بـ206 ملايين يورو.

ويعتبر محمد صلاح أغلى لاعب في المباراة حيث بلغت قيمته التسويقية 65 مليون يورو، في حين يعتبر أمين غويري الأغلى في تشكيلة بلماضي بـ35 مليون، ثم سعيد بن رحمة بـ25 مليون يورو وبعده ريان آيت نوري بـ25 مليون يورو، وتراجعت قيمة رياض محرز الذي انتقل حديثا إلى الأهلي السعودي لتصل إلى 20 مليون يورو ليتساوى مع رامي بن سبعيني.