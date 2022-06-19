هذه هي طريقة اقتناء تذاكر حفل افتتاح الألعاب المتوسّطية

أعلنت لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط 2022، الأحد، عن تفاصيل حفل افتتاح هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة.

ويحتضن الملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران حفل الافتتاح، مساء الـ 25 من جوان الحالي.

ويبدأ سعر التذكرة من 500 دج، وذلك حسب مقعد المتفرّج. فيما طرح المنظّمون 32 ألف بطاقة للبيع.

ولجأ المُنظّمون إلى عملية البيع الإلكتروني، وللجمهور المُهتمّ بِحضور حفل الافتتاح، يُمكنه اقتناء التذكرة، بِاتّباع التعليمات في الرّابط الإلكتروني المدرج أدناه.

https://www.oran2022.dz/ar/

البيع إلكتروني

يحضر حفل ألعاب البحر المتوسط 32 ألف متفرّج، كما جاء في بيان لجنة تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة نشرته، الجمعة.

ويُجرى حفل الافتتاح بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران، مساء الـ 25 من جوان الحالي.

وستبدأ عملية البيع الأحد المقبل، وبِطريقة إلكترونية عبر موقع لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط 2022. الهيئة التي لم تُحدّد بعد سعر التذكرة.

ويجدر التذكير بِأن حضور الجمهور لِمختلف منافسات ألعاب البحر المتوسط سيكون مجّانا، بِاستثناء حفل الافتتاح، وأيضا إسدال الستار مساء الـ 6 من جويلية المقبل بِالمنشأة الرياضية ذاتها.

4500 مُتطوّع و580 عون ملعب

يحضر أكثر من 4500 مُتطوّع ومن الجنسَين، في ألعاب البحر المتوسّط التي تنطلق بِوهران في الـ 25 من جوان الحالي، وتدوم حتى الـ 6 من جويلية المقبل.

وسيُرافق المتطوّعون مختلف النشاطات الرياضية في الألعاب المتوسّطية، كما جاء على لسان المسؤول ياسين سيافي مدير الشباب والرياضة لِولاية وهران، في تصريحات للإذاعة الوطنية، الخميس.

فضلا عن ذلك، سيحضر هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة 580 عون ملعب، تلقّوا تكوينا في تاريخ سابق، وينتمون إلى كلّ ولايات الجمهورية.

وبِخصوص المنشآت الرياضية، قال ياسين سيافي إن القرية المتوسطية تتوفّر على 4284 سرير، و3017 غرفة، بينها 160 حجرة مُخصّصة لِفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. مُشيرا إلى أنها تصنّف ضمن درجة “3 نجوم”.