هذه هي قائمة الجزائر أمام أوغندا

كشف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء السبت، عن قائمة لاعبيه الأساسيين في مواجهة الضيف الأوغندي.

وطرأت بعض التغييرات في اللائحة، أبرزها منح الفرصة لِحارس المرمى مصطفى زغبة، الذي اكتفى بِخوض مباراة دولية وحيدة أساسيا عام 2018، رغم حضوره عدّة مقابلات للنخبة الوطنية. وذلك بِسبب الاعتماد الكلّي على حامي العرين المُخضرم رايس وهاب مبولحي.

ومنح بلماضي شارة القائد للمهاجم الفذّ و”القنّاص” إسلام سليماني، في غياب زميله رياض محرز.

كما سُجّل إدراج أحمد توبة في الجبهة الخلفية لـ “محاربي الصّحراء”، بعد تألّقه في مباراة العودة أمام الكاميرون، عقب دخوله إلى أرضية ملعب البليدة بديلا، وتسجيله هدف التعادل. تعويضا لِزميله عبد القادر بدران، الذي تُرك احتياطيا.

وجاءت قائمة أساسيي المنتخب الوطني الجزائري ضد أوغندا، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خطّ الدّفاع: عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، حسين بن عيادة، أحمد توبة.

خطّ الوسط: رامز زروقي، آدم زرقان، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي.

خطّ الهجوم: إسلام سليماني، رشيد غزال.