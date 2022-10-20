هذه هي قائمة حكّام “شان” الجزائر 2023

يُشارك حكمان جزائريان في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِأرض الوطن ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

وضمّت القائمة 24 حكم ساحة، و25 حكما مساعدا، و4 زملاء لهم مُختصَين في تقنية الفيديو (فار).

وتمثّل اسما الجزائريَين في: حكم الساحة لطفي بكواسة، والحكم المساعد عباس أكرم زرهوني.

وسَيُدير هؤلاء الحكام 32 مباراة في “شان” الجزائر، عِلما أن المنافسة ستعرف حضور 18 منتخبا محلّيا إفريقيا، بعدما كانت المشاركة تقتصر على 16 فريقا.

وسبق لِحكم الساحة لطفي بكواسة (35 سنة) إدارة مقابلات في البطولة الوطنية، وكأس الجمهورية، ورابطة أبطال إفريقيا، وكأس “الكاف”، وألعاب البحر المتوسط نسخة وهران 2022.

وكان لقاء أسيك ميموزا الإيفواري وضيفه حورويا من غينا كوناكري في الـ 9 من أكتوبر الحالي، آخر مباراة دولية أدارها حكم الساحة لطفي بكواسة. وقد لُعبت بِرسم ذهاب الدور الثاني من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وانتهت لِمصلحة الفريق الزائر بِهدف لِصفر.

وبِشأن حكم الساحة عباس أكرم زرهوني (34 سنة)، فقد شارك في إدارة نهائي كأس الجمهورية عام 2019 بين شباب بلوزداد وشبيبة بجاية، ونهائي كأس أمم إفريقيا أواسط بِموريتانيا العام الماضي، فضلا عن مقابلات أخرى.

وكان لقاء الاتحاد المنستيري التونسي وضيفه الأهلي المصري في الـ 9 من أكتوبر الحالي، آخر مواجهة دولية حضر حكم الساحة عباس أكرم زرهوني وقائعها. وقد لُعبت بِرسم ذهاب الدور الثاني من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وانتهت لِمصلحة الفريق الزائر بِهدف دون ردّ.

الأفواج ضُبطت

تعرّف المنتخب المحلّي الجزائري مساء السبت على مُنافسيه، في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة المُقرّر تنظيمها بِأرض الوطن ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

وسحب الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم قرعة نهائيات منافسة “الشان” بِقاعة الأوبيرا “بوعلام بسايح” بِبلدية أولاد فايت بِالعاصمة. بِحضور وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق ورئيس “الكاف” باتريس موتسيبي والرّجل الأوّل في “الفاف” جهيد زفيزف والناخبَين الوطنيَين جمال بلماضي ومجيد بوقرة، وشخصيات أخرى رياضية ومن مجالات متباينة. فضلا عن اللاعب الدولي الجزائري السابق عبد المؤمن جابو، الذي كلّفته “الكاف” بِسحب القرعة رفقة زملاء له من القارّة السّمراء.

وهكذا سيلعب المنتخب الوطني المحلّي في المجموعة الأولى، التي تضمّ فرق: ليبيا وإثيوبيا الموزمبيق.

وتشكّلت الأفواج الخمسة كالتالي:

الفوج 1: الجزائر – ليبيا – إثيوبيا – الموزمبيق.

الفوج 2: الكونغو الديموقراطية – أوغندا – كوت ديفوار – السنيغال.

الفوج 3: المغرب – السودان – مدغشقر – غانا.

الفوج 4: مالي – أنغولا – موريتانيا.

الفوج 5: الكاميرون – الكونغو برازافيل – النيجر.

وبعد إقامة ثلاث جولات لِحساب الدور الأوّل، يتأهّل رائد كلّ فوج لِمحطّة ربع النهائي، فضلا عن ثلاث منتخبات تنال أحسن رتبة ثانية.

كيفية سحب القرعة

كشفت “الكاف”، الجمعة، عن كيفية سحب قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

ومعلوم أن طبعة الجزائر سيُشارك فيها لِأوّل مرّة 18 منتخبا محلّيا إفريقيا، بدلا من 16 فريقا.

وتُجرى النهائيات بِصيغة 5 أفواج: حيث تضمّ ثلاث مجموعات 4 منتخبات، ويتشكّل فوجان من 3 فرق. وبعدها، يتأهّل رائد كلّ مجموعة للدور ربع النهائي، فضلا عن 3 منتخبات تنال أحسن رتبة ثانية.

وأدرج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنتخبات المُشاركة على النّحو التالي:

المستوى الأوّل: مالي، الكاميرون، الكونغو الديموقراطية.

المستوى الثاني: الكونغو برازافيل، ليبيا، أوغندا، أنغولا، السودان.

المستوى الثالث: النيجر، كوت ديفوار، موريتانيا، إثيوبيا، السنيغال، غانا، الموزمبيق، مدغشقر.

– ترأس الجزائر الفوج الأوّل، نظير المجموعة الثالثة للمغرب.

– رؤساء الأفواج الثلاثة المتبقية سيُسحبون من الوعاء (المستوى) الأوّل.

– مُسبّقا، فوج الجزائر يضمّ 4 منتخبات، مثلما هو الشأن للمجموعتَين الثانية والثالثة.

– يتّبع المُنظّمون خلال سحب القرعة خطّة مُعدّة سلفا، فمثلا أوّل كرة تُسحب ستوضع في الفوج الأوّل، وتُدرج في المركز الرابع.

حضور جابو

يحضر اللاعب الدولي الجزائري السابق عبد المؤمن جابو سهرة السبت المقبل، حفل قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وتسحب “الكاف” القرعةَ بِدار الأوبيرا “بوعلام بسايح” بِالعاصمة، بِحضور رئيس الهيئة باتريس موتسيبي، وشخصيات أخرى رياضية ومن مجالات متباينة.

واستلم جابو دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رفقة خمسة زملاء له من تونس وليبيا والسودان والكونغو الديموقراطية وغانا. يتشرّفون بِسحب قرعة منافسة “الشان” المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023.

وسبق لِمتوسط ميدان هجوم نادي وفاق سطيف المشاركة مع المنتخب الوطني المحلّي في “شان” 2011 بِالسودان، وسجّل هدفَين، وساهم في بلوغ فريق المدرب عبد الحق بن شيخة الدور نصف النهائي، والتموقع رابعا في جدول الترتيب النهائي.