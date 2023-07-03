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رياضة

هذه هي قيمة آخر عرض مقدم لفارس شعيبي

عمر سلامي
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هذه هي قيمة آخر عرض مقدم لفارس شعيبي
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فارش شعيبي

أكدت تقارير صحفية أن نادي تولوز الفرنسي رفض ثلاثة عروض حتى الآن مقدمة من أحد أندية البوندسليغا من أجل ضم الدولي الجزائري فارس شعيبي.

وقال موقع “ذا أتليتيك” البريطاني، أن نادي تولوز رفض 3 عروض مقدمة من أحد الأندية الألمانية، وآخر عرض كان بقيمة 15 مليون يورو.

وأضاف الموقع البريطاني إلى أن شعيبي الذي ينتهي عقده مع تولوز في عام 2025 يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز .

وأشارت تقارير إعلامية ألمانية في وقت سابق إلى إهتمام نادي آينتراخت فرانكفورت، بضم صاحب جائزة أفضل لاعب شاب في دوري الفرنسي.

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