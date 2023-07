هذه هي قيمة آخر عرض مقدم لفارس شعيبي

أكدت تقارير صحفية أن نادي تولوز الفرنسي رفض ثلاثة عروض حتى الآن مقدمة من أحد أندية البوندسليغا من أجل ضم الدولي الجزائري فارس شعيبي.

وقال موقع “ذا أتليتيك” البريطاني، أن نادي تولوز رفض 3 عروض مقدمة من أحد الأندية الألمانية، وآخر عرض كان بقيمة 15 مليون يورو.

🚨 Toulouse have rejected 3 offers for Fares Chaibi from a Bundesliga club. Latest bid for 20yo Algeria winger worth above €15m. Contract 2025 + no decision yet on future. Ligue 1 young player of year keen to try Premier League @TheAthleticFC #ToulouseFC https://t.co/PYT0dTnTBC

— David Ornstein (@David_Ornstein) July 3, 2023