هذه قيمة القروض التي منحها “كناب بنك” خلال سنة 2022

منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك” قروضا قيمتها 991 مليار دج سنة 2022، بزيادة قدرها 8.3 بالمائة مقارنة بـ2021، موجهة أساسا لتمويل المشاريع والرهن العقاري للأفراد.

وحسب ما كشفه البنك لوكالة الأنباء فإن قروض الرهن العقاري للأفراد حلت في المقدمة بـ 611 مليار دج بزيادة قدرها8.7 بالمائة مقارنة بسنة 2021 (557 مليار دج).

من جهتها, انتقلت قيمة القروض المشتركة (قروض بالشراكة مع بنوك أخرى) من حوالي 188 مليار دج سنة 2021, إلى أزيد من 219 مليار دج سنة 2022 (+14 بالمائة).

وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمرقين العقاريين 123 مليار دج, بينما فاقت قيمة قروض الإيجار 2.2 مليار دج, قروض السيارات 850 مليون دج, قروض تأجير المساكن 326 مليون دج, قروض شخصية 28 مليون دج.

ووفقا للبيانات نفسها، تقدر قيمة قروض الاستغلال أزيد من 685 مليون دج, كما تبلغ قيمة القروض الأخرى مجتمعة حوالي 788 مليون دج, مقابل حوالي 1.2 مليار دج سنة 2021.

وحول مدة معالجة ملفات طلبات القروض، أكد “كناب-بنك” أنها تتراوح بين يومين و30 يوما, وأنه يعمل على “مشروع لرقمنة عملية معالجة طلبات القروض” من أجل تحسين الخدمة.

ونجح البنك الذي يقدر رأسماله الاجتماعي بـ 46 مليار دج، في رفع الناتج البنكي الصافي من حوالي 40 مليار دج سنة 2021 إلى قرابة 42 مليار دج سنة 2022 (+49ر4 بالمائة).

أما بالنسبة للنتيجة الصافية فانتقلت من حوالي 5.4 مليار دج سنة 2021 إلى أزيد من 10 مليار دج سنة 2022 (+48 بالمائة).

وسجل البنك السنة الماضية فتح 96914 حسابا جديدا، ليرتفع عددها الإجمالي إلى حوالي 2ر9 مليون حساب, فيما افتتح 22 وكالة بنكية جديدة, رافعا عددها الإجمالي إلى 222 وكالة.

الصيرفة الإسلامية تستقطب أزيد من 90 مليار دج

من جهة أخرى، بلغت قيمة الأموال المودعة ضمن خدمة “رأسمالي” أزيد من 90 مليار دج, مقابل أزيد من 70 مليار دج سنة 2021 (+21 بالمائة).

أما الأموال المودعة في إطار باقي منتجات الصيرفة الإسلامية, فانتقلت من 1.6مليار دج سنة 2021 إلى أزيد من 3.1 مليار دج سنة 2022.

وجاء ذلك بفضل ارتفاع محفظة حسابات الزبائن الإسلامية من 3582 حساب سنة 2021 إلى 7210 حساب سنة 2022 (+50 بالمائة), مع تسجيل ارتفاع في نسبة تحويل الودائع الإسلامية من 22 بالمائة إلى 60 بالمائة.

وتشير بيانات البنك إلى أن عدد ملفات التمويل الإسلامي المقبولة بلغ السنة الماضية 342 ملفا بقيمة 8ر1 مليار دج, مقابل 68 ملفا في 2021 بقيمة 360 مليون دج.

ويحصي البنك81 شباكا للصيرفة الإسلامية موزعة عبر 44 ولاية, مقابل 48 شباكا سنة 2021.