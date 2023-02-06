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رياضة

هذه هي قيمة المنحة التي دفعتها حكومة السنيغال للاعبي المنتخب المحلّي

علي بهلولي
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هذه هي قيمة المنحة التي دفعتها حكومة السنيغال للاعبي المنتخب المحلّي
ح.م
لاعبو المنتخب المحلّي السنيغالي يحتفلون بِتتويجهم القارّي في "شان" الجزائر 2023.

رصدت السلطات العليا السنيغالية جوائز قيّمة، لِمنتخب بلادها المحلّي لِكرة القدم الفائز بِكأس إفريقيا لِهذه الفئة.

وقبل النّسخة السّابعة عام 2023 بِالجزائر، شاركت السنيغال في طبعتَي 2009 و2011، وكانت حصيلتها النّهائية المركز الرّابع والخروج من دور المجموعات، على التوالي.

ومنحت الحكومة السنيغالية كلّ لاعب محلّي مبلغ 10 ملايين فرانك إفريقي قديم (ما يُقارب 15 ألف أورو)، وقطعة أرض مساحتها 500 متر مربّع. كما ذكرته تقارير صحفية محلّية صادرة، الإثنين.

ويبلغ سكّان السنيغال زهاء 19 مليون نسمة، استنادا إلى أحدث الاحصائيات الرّسمية، فوق مساحة تُقدّر بـ 196.712 كلم مربّع. فيما يبلغ متوسّط الأجرة الشهرية في هذا البلد – الذي يقع أقصى غرب القارّة السّمراء – نحو 121 أورو.

بقيت الإشارة إلى أن منحة السلطات السنيغالية، لا علاقة لها بِالجوائز المالية للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

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