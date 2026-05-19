هذه هي كواليس بداية المسيرة الاحترافية لرياض محرز

قال إنه كان قريبا من أرسنال، البارصا، ريال مدريد ومان يونايتد

شارك الدولي الجزائري، رياض محرز، في برنامج “كورة بريك”، حيث كشف العديد من الكواليس الخاصة ببداية مسيرته الاحترافية، ورحلته مع ليستر سيتي الإنجليزي ثم انتقاله إلى مانشستر سيتي، بالإضافة إلى العروض الكبرى التي تلقاها بعد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي التاريخي.

قال محرز: “ليستر سيتي لم يكن يريد التعاقد معي، الكشاف جاء لمشاهدة لاعب آخر، لكنه عندما شاهدني سأل: من هذا اللاعب؟”. وأضاف: “بعدها تابعوني لمدة عام كامل، ثم قدموا عرضًا رسميًا، لكنني لم أكن أرغب في الذهاب إلى إنجلترا، كنت أريد الاستمرار في فرنسا لأن حلمي كان اللعب مع أولمبيك مارسيليا”.

وتابع النجم الجزائري يقول: “أغلقت هاتفي لمدة 10 أيام ورفضت ليستر وقتها، لكن وكيلي اتصل بي وقال إن النادي يتصدر التشامبينشيب ويريدني بشدة، وأخبرني بقيمة العرض”.

وأوضح محرز أن الأمر لم يكن متعلقًا بالمال فقط، حيث طلب تحسين بعض التفاصيل في العقد، مضيفًا: “قلت لهم إن الموضوع ليس ماديًا بالكامل، لكنني أريد هذا الرقم، وفوجئت بأنهم وافقوا فورًا وقالوا: فقط تعال!”.

واختتم محرز حديثه عن تلك المرحلة قائلًا: “حينها شعرت بأنني مرغوب بشدة، وكان ذلك شعورًا رائعًا، حتى إنني بحثت عن ليستر سيتي في غوغل بعدها ثم وافقت على الانتقال”. وكشف محرز أن تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي فتح أمامه أبواب كبار أوروبا، مؤكدًا أنه كان قريبًا من الرحيل بعد الموسم التاريخي.

وقال: “بعد الفوز بالدوري كنت قريبًا من الانتقال إلى آرسنال، كما تحدثت مع أندية كبيرة مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد”

وأكمل: “لكن إدارة ليستر طلبت مبالغ مالية ضخمة، وفي ذلك الوقت لم تكن أسعار اللاعبين قد وصلت لما هي عليه الآن، لأن الأمر كان قبل صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان”.

كما عاد محرز للحديث عن بداياته الصعبة، كاشفًا أن باريس سان جيرمان رفض التعاقد معه عندما كان صغيرًا.

وأوضح: “في عام 2010، كان المسؤول في باريس سان جيرمان صريحًا جدًا معي، وقال لي: رياض، معنا ستلعب في الفريق الرديف، ما زلت صغيرًا ومن الصعب أن تصل بسرعة للمستوى الاحترافي”.

وأضاف: “نصحني بالبحث عن فرصة أخرى، وبعدها طلبني لوهافر لخوض تجربة أداء”.

وتابع: “أقاموا مباراة بين لاعبي الاختبارات ولاعبي الفريق الرديف، وكنت الأفضل في المباراة، وبعدها اجتمع المسؤولون وقالوا إنهم سيختارون لاعبًا واحدًا فقط من بين 15 لاعبًا، وكان هذا اللاعب هو محرز”.

وكشف محرز عن تفاصيل عقده الأول مع لوهافر، مؤكدًا أنه لم يكن راضيًا عن الراتب المعروض عليه.

وقال: “عرضوا عليّ راتبًا بقيمة 1200 يورو فقط، مع 300 يورو إضافية إذا ذهبت للدراسة لمدة ساعتين صباحًا كل يومين”.

وأتم: “كنت مستاءً من العرض وطلبت تحسينه، لكنهم رفضوا، وفي النهاية وافقت، وكنت أذهب إلى المدرسة أيضًا بجانب كرة القدم”.

ويعد محرز أحد أبرز النجوم العرب في التاريخ، ويلعب حاليًا ضمن صفوف الأهلي السعودي، ونجح في إعادته لمنصات التتويج، بتحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختين متتاليتين بجانب السوبر المحلي.