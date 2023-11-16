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رياضة

هذه هي مجموعة الجزائر في البطولة الإفريقية لكرة اليد

عمر سلامي
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هذه هي مجموعة الجزائر في البطولة الإفريقية لكرة اليد
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المنتخب الجزائري لكرة اليد

أوقعت قرعة البطولة الإفريقية لكرة اليد 2024 ، التي جرت أمسية الأربعاء، المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الثالثة كل من المغرب والغابون وليبيا إلى جانب الجزائر.

أما المجموعة الأولى فتضم جزر الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية ورواندا وزامبيا.

أما المنتخب المصري فيتواجد في المجموعة الثانية مع الكونغو برازافيل وغينيا والكاميرون.

وتضم المجموعة الرابعة والأخيرة كل من تونس وأنغولا و نيجيريا وكينيا.

ويتأهل إلى دور الثمانية صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة، حيث سيلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثالثة، ويواجه وصيف المجموعة الأولى متصدر المجموعة الثالثة.

أما متصدر المجموعة الثانية فيواجه في دور الثمانية متصدر المجموعة الرابعة، ويواجه وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة.
وتحتضن مصر البطولة الإفريقية لكرة اليد في الفترة الممتدة من 19 إلى 29 جانفي 2024.

وخاض المنتخب الجزائري مؤخرا تربصا تحضيريا في السعودية استعدادا للبطولة الإفريقية، حيث فاز وديا على المنتخب السعودي في مناسبتين.

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