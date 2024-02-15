هذه هي مخاطر مواد التنظيف على النساء؟

كشفت دراسة طبية، أن عددا من مواد التنظيف تطلق مركبات عضوية متطايرة خطرة، والتي تسبب أمراضا مزمنة للنساء اللواتي يستعملنها باستمرار.

وتم الإشارة إلى أن هذه المواد، قادرة على التسبب في أضرار صحية مثل تلف الجهاز التنفسي، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان وتأثيراتها على النمو والإنجاب.

كيف تؤثر المنظفات على جودة الهواء الداخلي؟

يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في منتجات التنظيف أن تساهم في تلوث الهواء الداخلي والخارجي من خلال:

تفاعل المركبات العضوية المتطايرة التي يتم إطلاقها أثناء استخدام المنتج وتخزينه أن تتفاعل مع الملوثات الأخرى، مما يؤدي إلى تكوين الضباب الدخاني الضار والتأثير على جودة الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، تطلق منتجات التنظيف المعتمدة على الهواء الجوي جسيمات دقيقة يمكن استنشاقها، مما يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، بحسب موقع greenr.

ما هي المكونات الكيميائية في هذه المواد؟

تحتوي العديد من منتجات التنظيف التقليدية على مواد كيميائية قاسية مثل الكلور والأمونيا والفوسفات.

كما تحتوي على بوتوكسي إيثانول،وهو سائل عديم اللون وقابل للاشتعال يستخدم كمذيب في منتجات التنظيف، وعادة ما يضاف إلى منظفات الزجاج والسجاد ومزيلات بقع الغسيل، وفقا لموقع prohousekeepers.

ماهي مخاطر مواد التنظيف؟

التهاب الجلد التماسي

تسبب منتجات التنظيف التهاب الجلد التماسي الذي يتميز بالاحمرار والحكة والطفح الجلدي، وهو نتيجة شائعة للتعرض لمواد التنظيف الكيميائية.

مشاكل في الجهاز التنفسي

تطلق بعض منتجات التنظيف مواد كيميائية متطايرة يمكن أن تهيج الجهاز التنفسي،وقد يؤدي التعرض لها لفترات طويلة إلى حالات مثل الربو أو الانسداد الرئوي المزمن.

اضطرابات الغدد الصماء

تحتوي المواد البلاستيكية، على مواد كيميائية خطرة تعرف باسم المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء.

ويمكن أن تتداخل هذه المواد الكيميائية مع التوازن الهرموني وتؤثر على الصحة العامة.

التسمم العرضي

تزايدت حالات التسمم العرضي بسبب المنظفات والمطهرات، خاصة خلال جائحة كوفيد-19.

ويعد التعامل مع منتجات التنظيف وتخزينها بشكل سليم أمرا ضروريا لمنع التعرض للتسمم غير المقصود.

مشاكل العيون

منتجات تنظيف الأفران والصرف قد تكون سببا في أضرار بالغة للعينين، مثل ندبات القرنية أو إعتام عدسة العين.

التأثير على الخصوبة

تؤدي هذه المواد إلى قلة الخصوبة خاصة عند تلامسها مع الجلد، وتخفض من فرص الإنجاب، بسبب تأثير المواد الكيميائية على الهرمونات، وفق ما نشر موقع dailymedicalinfo.

كيف تقللين من خطر مواد التنظيف؟

– الاطلاع علىطبيعة المنتج عبر المواقع الإلكترونية، لأن القوانين الدولية لا تلزم شركات مواد التنظيف بكتابة كافّة المكونات على الملصق.

-استخدام المكونات الطبيعية مثل الخل وصودا الخبز وعصير الليمون، والاستفادة منها بفعالية لأغراض التنظيف المختلفة.

-استعمال المنتجات التي تحمل علامة “خضراء”، حيث تنبعث منها كميات أقل من المركبات العضوية المتطايرة، مقارنة بالمنتجات التقليدية

– استعمال المنتجات المصنفة على أنها “خالية من العطور”

– تهوية الأماكن التي تماستعمال مواد التنظيف فيها، ورش المنتجات مباشرة على إسفنجة أو قطعة قماش، حسب موقع ewg.