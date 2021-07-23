هذه هي مدّة غياب بن سبعيني

حدّد المدير الرياضي لِنادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني ماكس إيبرل، الجمعة، مدّة غياب اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

وكان المدافع بن سبعيني قد تعرّض لِإصابة في الفخذ، خلال تدريبات فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، الخميس.

وقال ماكس إيبرل في مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ: “نأمل أن يستعيد بن سبعيني لياقته البدنية ويعود إلى المنافسات، في مباراة كأس ألمانيا”.

ويُشير ماكس إيبرل إلى مواجهة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ لِنادي كايزرسلاوترن، بِرسم الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس ألمانيا، مساء الـ 7 من أوت المقبل. ما يعني أن مدّة غياب بن سبعيني تترواح ما بين أسبوعَين إلى ثلاثة أسابيع من الآن.