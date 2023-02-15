هذه هي مراكز الأندية الجزائرية في التصنيف العالمي لشهر جانفي

تصدر فريق شباب بلوزداد، الأندية الجزائرية، في التصنيف العالمي لشهر جانفي، بعدما احتل المركز 89 عالميا.

وأصدر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء في كرة القدم IFFHS التصنيف الشهري للأندية في العالم عن شهر جانفي، والذي احتل فيه فريق وفاق سطيف المركز الثاني في ترتيب الأندية الجزائرية، والمركز 160 عالميا.

وجاء فريق شبيبة الساورة في المركز 192 عالميا، ليكون بذلك في المركز الثالث، في ترتيب الأندية الجزائرية.

وحلّ فريق إتحاد العاصمة في المركز 264 عالميا، وشبيبة القبائل في المركز 287 .

وتصدر الترتيب العالمي للأندية لشهر جانفي نادي فلامينغو البرازيلي، وبالميراس في المركز الثاني، وليفربول في المركز الثالث، وريال مدريد في المركز الرابع.