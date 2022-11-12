هذه هي مزايا اقتناء سيارات مستعملة من إيطاليا

"الشروق" ترصد أسعارها بمنطقة فابريانو وسط البلاد

وقفت “الشروق” على اسعار بعض السيارات المستعملة، أقل من 3 سنوات، في ايطاليا، والتي يمكن للجزائريين اقتناؤها بعد تفعيل هذا الإجراء في قانون المالية للعام المقبل، واللافت فيها هو قيمة الرسم على القيمة المضافة المعروف في ايطاليا بـ”IVA”، المقدرة بـ 22 بالمائة، ما يتيح توفير 2200 يورو عن كل 10 آلاف يورو من مبلغ السيارة المستعملة، اضافة لمبالغ اخرى يمكن توفيرها على غرار الضمان.

جولتنا قادتنا إلى منطقة بورغو على أطراف مدينة فابريانو الهادئة في مقاطعة انكونا بإقليم “لي ماركي” بوسط ايطاليا، أين يتواجد مستودع للسيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء، من علامات عديدة ايطالية وأوربية.

وأوضح مالك المستودع، بييرو فينوتشي، في حديث مع “الشروق” أن الأسعار المعروضة لديه تتضمن كافة الرسوم، ما يتيح للمشتري استعادة قيمة الرسم على القيمة المضافة ، والمقدرة بـ 22 بالمائة، ما يعادل 4400 يورو يتم توفيرها لسيارة يقدر ثمنها بـ20 الف يورو مثلا.

وأوضح محدثنا أن هناك نوعا من السيارات المستعملة التي يمكن أن تمثل فرصة للجزائريين لاقتنائها وتوفير مبالغ معتبرة، وهي التي تسير بالغاز الطبيعي او ما يعرف هنا بـ” Metano ” من منطلق أنها صارت لا تعتبر تنافسية في الوقت الراهن، بالنظر لغلاء اسعار الوقود التي تشتغل به وهو الغاز الطبيعي، الذي تخطت قيمته 2 يورو للكيلوغرام، وجعل هذا النوع من السيارات غير محبذ للكثيرين.

ووفقه، فإنه يمكن تغيير معدات الغاز الطبيعي للسيارة وتحويلها إلى “جي.بي.ال” خصوصا في ظل اسعار بيع هذا النوع من السيارات الذي عرف تراجعا لافتا.

وبخصوص أسعار السيارات المستعملة المعروضة للبيع، فقد بلغت على سبيل المثال 21 ألف و800 يورو لمركبة “محرك بنزين” 2019 بسعة محرك 1.5 لتر بنزين، وباحتساب خصم الرسم على القيمة المضافة الذي يقدر بـ 4796 يورو، فإن سعرها سيصل 17 ألف يورو.

وبلغ سعر سيارة “فولكسفاغن غولف 7” بمحرك مازوت سعته 1.6 لتر، وقوة 115 حصان، 21 الف و900 يورو، وباحتساب خصم رسم القيمة المضافة الذي يصل 4818، فإن سعرها سينزل الى 17082 يورو.

وحسب بييرو فينوتشي، فإنه يمكن ايضا اجراء خصم آخر يتعلق بمبلغ الضمان الذي يطبق على المركبات التي تسوق محليا، وبما أن السيارة موجهة لمغادرة البلاد، فإن هذه القيمة ايضا يتم خصمها وتختلف نسبتها من سيارة إلى أخرى.

وغير بعيد عن هذا المستودع، قصدنا محلا آخر يعرض عدة طرازات مستعملة من سيارات العلامة الايطالية “فيات”، بمدينة فابريانو دائما، لكن العلامة الوحيدة الذي تنطبق عليه قاعدة أقل من 3 سنوات هو “فيات تيبو الجديدة 1600″، بمحرك مازوت سعته 1.6 لتر، بسعر 18 الف و500 يورو، ما يعني أن الخصم سيصل إلى 4070 يورو، اي ان سعرها سينزل الى 14 ألف و430 يورو.

وبخصوص الأسعار المعروضة، فإنها ليست ثابتة وفق ما أفاد به أصحاب المحلات الذين تحدثت اليهم “الشروق”، والتي يمكن التفاوض بشأنها مع الزبون في حدود معينة، تتيح توفير مبالغ اخرى، إضافة إلى عمليات الشراء الجماعية أي اقتناء أكثر من سيارة دفعة واحدة من المحل ذاته، والتي تتيح أيضا التفاوض بشأن خصم أهم وأعلى لفائدة الزبون.

وستواصل “الشروق” جولتها عبر التغطية القادمة في سوق السيارات الجديدة لعلامة “فيات” لرصد الأسعار المتوقعة في ضوء مشروع وهران الذي يرتقب دخوله حيز الإنتاج بدءا من الفاتح نوفمبر 2023.