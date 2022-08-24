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اقتصاد

هذه هي مطارات العالم الـ10 الأكثر ازدحاما بالمسافرين

محمد عبد المؤمن
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هذه هي مطارات العالم الـ10 الأكثر ازدحاما بالمسافرين
أرشيف
مطار دبي

تصدّر مطار دبي الدولي قائمة مطارات العالم الأكثر ازدحاما بالمسافرين في شهر أوت الجاري، حسب تصنيف حديث أصدرته شركة “OAG” المتخصصة.

واستقبل مطار دبي الدولي ما يزيد عن 4.09 مليون مسافر، بفارق كبير عن المطار الثاني في القائمة، وهو مطار لندن هيثرو في بريطانيا بـ 3.4 مليون مسافر.

كما حلّ مطار عربي آخر في قائمة أكثر المطارات ازدحاما في العالم، ويتعلّق الأمر بمطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

المطارات الـ10 الأكثر ازدحاما في العالم في أوت 2022:

  • 1- دبي (4.09 مليون مسافر)،
  • 2- لندن هيثرو (3.4 مليون مسافر)،
  • 3- أمستردام (3.15 مليون مسافر)،
  • 4- باريس شارل ديغول (3.13 مليون مسافر)،
  • 5- إسطنبول (2.9 مليون مسافر)،
  • 6- فرانكفورت (2.8 مليون مسافر)،
  • 7- الدوحة (2.1 مليون مسافر)،
  • 8- لندن غاتويك (2.09 مليون مسافر)،
  • 9- سنغافورة (2.08 مليون مسافر)،
  • 10- مدريد (2.01 مليون مسافر).

 المطارات الـ10 الأكثر ازدحاما بالمسافرين في 2021.. مطاران عربيّان في القائمة

وفي 12 أفريل 2022، تصدّر مطار دبي الدولي في الإمارات قائمة مطارات العالم الأكثر ازدحاما بالمسافرين في العام 2021. حسب تقرير حديث للمجلس الدولي للمطارات.

وجاء في تقرير المجلس الدولي للمطارات الذي يصنّف أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين والبضائع، أنّ المعطيات تظهر علامات مشجّعة على انتعاش حركة الطيران عبر العالم.

وعادت المرتبة الأولى في قائمة مطارات العالم الأكثر ازدحاما بالمسافرين، إلى مطار دبي بأكثر من 29.1 مليون مسافر.

وفي المرتبة الثانية جاء مطار اسطنبول بأكثر من 26.4 مليون مسافر، متبوعا بمطار أمستردام بأكثر من 25.4 مليون مسافر. ثم مطار فرانكفورت بأكثر من 22.6 مليون مسافر، ومطار باريس بأكثر من 22.6 مليون مسافر.

كما يظهر مطار عربي ثان في القائمة، ويتعلّق الأمر بمطار الدوحة في قطر الذي صنّف سادسا، بأكثر من 17.7 مليون مسافر.

بقية المراتب عادت إلى مطارات لندن، أنطاليا (تركيا)، مدريد، ثم كانكون (المكسيك). حيث تراوح عدد المسافرين بهذه المطارات بين 13.2 و17.6 مليون مسافر سنويا.

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