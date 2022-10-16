هذه هي معايير الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي ومكون

إيداع الملفات يستمر حتى نهاية الشهر

انطلقت، الأحد، عملية إيداع الملفات الخاصة بالترقية إلى أستاذ رئيس ومكون للأطوار الثلاثة بجميع الولايات الـ58، وتستمر العملية حتى نهاية الشهر الجاري، بينما تخص العملية 10208 منصب.

وتشمل الترقية الأساتذة المرسمين والرئيسيين الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

كما وضعت مصالح وزارة التربية سلم تنقيط للحصول على الترقية، أولها المؤهلات العلمية والشهادات العلمية، حيث أن لكل شهادة نقطة خاصة بها، فشهادة البكالوريا بثلاث نقاط وشهادة التخرج من المعهد التكنولوجي للتربية نقطتين، وأربع نقاط لشهادة الدراسات العليا أو شهادة الليسانس، ونفس النقطة للحائز على شهادة التكوين المؤهل للترقية في رتبة أستاذ التعليم المتوسط، إضافة إلى نقطة عن كل سنة جامعية بعد الليسانس، و4 نقاط لشهادة معلم مدرسة ابتدائية خريجي المدرسة العليا للأساتذة أو خريجي معاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم، ونقطتين لشهادة في الإعلام الآلي.

والمعيار الثاني للتأهيل فيتعلق بالأقدمية، وتخص الأقدمية في الرتبة الحالية بنقطة عن كل سنة، والأقدمية في الرتبة الأخرى بنصف نقطة عن كل سنة ونقطة إلى حدود 5 نقاط للتكليف بصفة رسمية بمهام رتب أو مناصب عليا، وتُمنح نقطة عن كل سنة.

يضاف إلى ذلك، التقييم على أساس الكفاءة المهنية، علاوة على وسم الاستحقاق الوطني الذي تمنح المتقدم للتأهيل 6 نقاط، أما جائزة أحسن إنتاج تربوي أو بحث تربوي بخمس نقاط.

ومقابل ذلك، فإن الأساتذة الذين تعرضوا لعقوبات إدارية فتسحب منهم من نقطتين إلى 6 نقاط، حسب العقوبة التي تعرضوا لها، فيما يقصى من التأهيل الأستاذ الذي تعرض لعقوبة من الدرجة الرابعة.