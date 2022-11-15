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رياضة

هذه هي مقابلات الدور الـ 32 لِكأس الجمهورية

علي بهلولي
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هذه هي مقابلات الدور الـ 32 لِكأس الجمهورية
الأرشيف

سحب الاتحاد الجزائري لِكرة القدم مساء الثلاثاء قرعة منافسة كأس الجمهورية، في دورها الـ 32.

وهكذا عادت منافسة كأس الجمهورية، بعد غياب في المواسم الثلاثة الماضية، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”.

وبِاستثناء مقابلتَي نجم مقرة مع مولودية الجزائر وهلال شلغوم العيد مع وفاق سطيف، الفرق التي تنتمي إلى حظيرة النّخبة. لم تُسفر القرعة عن مواجهات “صدامية” بين أندية عريقة في القسم الأوّل، أو بين الفرق التي سبق لها حيازة كأس الجمهورية. فيما تُجرى المقابلات بِتاريخَي الـ 25 والـ 26 من نوفمبر الحالي.

وجاء شكل المقابلات على النّحو المُوضّح أدناه، وهنا يُفترض أن تُقام المواجهات بِملاعب الفرق المذكورة في الأوّل، بِاستثناء إذا كانت لا تستجيب لِمقاييس لجنة منافسة كأس الجمهورية، فيُجبر النادي المُستضيف على إيجاد ميدان بديل ومُناسب.

تاريخ سحب القرعة

تُسحب قرعة الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس الجمهورية، في الـ 15 من نوفمبر الحالي على الساعة السادسة مساءً.

ويُجرى حفل القرعة بِالمركز العسكري لِعين النعجة بِالعاصمة.

ويعرف هذا الدور دخول أندية بطولة القسم الوطني الأوّل، فيما تُجرى المقابلات بِتاريخَي الـ 25 والـ 26 من نوفمبر الحالي.

وكانت “الفاف” قد ألغت منافسة كأس الجمهورية في الدور ربع النهائي، وبِتاريخ مارس 2020، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”.

وبعد إلغاء نسخة 2020 وعدم إجراء طبعتَي 2021 و2022 للسبب ذاته، أعادت هيئة الرئيس جهيد زفيزف الاعتبار لِهذه المسابقة في الموسم الجديد.

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