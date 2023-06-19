هذه هي ملاعب “كان” كوت ديفوار 2024

رسّمت “الكاف” ملاعب كوت ديفوار، التي ستكون مسرحا لِمقابلات نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتُجرى البطولة القارّية في فترة ما بين الـ 13 من جانفي والـ 11 من فيفري 2024. بِمُشاركة 24 منتخبا بينهم “مُحاربي الصّحراء” الذي اقتطعوا التذكرة في مارس الماضي.

وكشفت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي، الإثنين، عن أسماء الملاعب في:

1- ملعب “الحسن واطارا”، يقع في مدينة أبيدجان (العاصمة سابقا/ جنوب شرق البلد/ تُطلّ على المحيط الأطلسي)، ودُشّن عام 2020، ويتّسع لـ 56 ألف مقعد.

2- ملعب “السلام” بِمدينة بواكي (وسط البلاد)، دُشّن عام 1984، ويتّسع لـ 40 ألف متفرّج.

3- ملعب “فيليكس هوفوات بواني”، يقع في مدينة أبيدجان، دُشّن عام 1952 (رُمّم عديد المرّات)، ويتّسع لـ 28 ألف مقعد.

4- ملعب مدينة كوروغو (شمال البلد)، دُشّن عام 2020، ويتّسع لـ 20 ألف مقعد.

5- ملعب مدينة سان بيدرو (جنوب غرب البلد)، دُشّن عام 2022، ويتّسع لـ 20 ألف متفرّج.

6- ملعب العاصمة ياموسوكرو (وسط البلاد)، دُشّن عام 2022، ويتّسع لـ 20 ألف متفرّج.

للإشارة، فإن كوت ديفوار سبق لها تنظيم “كان” 1984، بِمشاركة 8 منتخبات فقط وفقا لِصيغة المنافسة آنذاك. يوجد بينهم “الخضر”، الذين لعبوا تحت إشراف المدرب محي الدين خالف المقابلات الثلاث لِدور المجموعات ولقاء نصف النّهائي بِملعب بواكي، أمّا المواجهة الترتيبية، فبُرمجت لهم بِميدان فيليكس هوفوات بواني. وحينها كان الملعبان أصغر من ناحية الطاقة الاستيعابية مقارنة بِهذه الأيّام.

وتُظهر الصورة المُدرجة أعلاه، 5 لاعبين دوليين جزائريين شاركوا في “كان” 1984، وهم (من اليمين): تاج بن صاولة، وجمال مناد، وجمال جفجاف، وحسين ياحي، ونور الدين قريشي.