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الجزائر

هذه هي مهام شرطة المياه التي أمر الرئيس تبون بتفعيلها

الشروق أونلاين
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هذه هي مهام شرطة المياه التي أمر الرئيس تبون بتفعيلها
ح.م

كشف مدير الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية عن إعادة تفعيل شرطة المياه، وهذا من أجل محاربة التبذير ومراقبة استغلال هذا المورد.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، الثلاثاء، أكد مدير الوكالة أن القرار جاء بعد أوامر رئيس الجمهورية في المجلس الوزاري الأخير والقاضية بتفعيل دور شرطة المياه، التي تختص في مراقبة مجالات استعمال هذا المورد في كل المجالات ومحاربة التبذير، ومراقبة استغلال المياه، عبر الوطن.

وتبعا لهذا القرار سيكون هناك تفعيل حقيقي وإعادة تنشيط كل الآليات لجعل الشرطة تتكفل بهذا المشكل. يؤكد المتحدث ذاته.

وعن معدل استهلاك المواطن الجزائري للمياه، أكد ضيف الصباح أنه يفوق حجم استهلاك المواطن الأوروبي، مشيرا إلى أن مصالحه توفر أكثر من 10ملايين متر معكعب يوميا.

وفي هذا الصدد، قال درامشي “لما نقسم الكمية على 45 مليون نسمة يحصل كل مواطن على أكثر من 220 لتر يتم تضييع النصف أي 120 لتر، وهذا يتدعى الكمية التي يستعملها أي مواطن أوروبي”.

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