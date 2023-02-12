هذه هي مواصفات الطائرة الخاصة لرونالدو

يمتلك نجم كرة القدم البرتغالى كريستيانو رونالدو، ومهاجم نادي النصر السعودي طائرة خاصة فاخرة يبلغ سعرها 60 مليون جنيه إسترلينى.

وسافر رونالدو مؤخرا إلى السعودية للانضمام لفريقه الجديد، النصر، عبر طائرته الخاصة، وهي من طراز (Gulfstream G650)والتي يعود تاريخ تصنيعها إلى عام 2005 وقد تم تجديدها بالكامل عام 2018 .

وتصل سرعة طائرة رونالدو القصوى إلى 7000 ميل بحري (12964 كم). تأتي بمحركين من رولز رويس، وتعد كواحدة من أكثر الطائرات هدوء.

وتحتوى الطائرة على 19 مقعدا وتضم حماما خاصا لكبار الشخصيات ويشمل محتويات الاستحمام للشعور بالترفيه والراحة أثناء السفر والرحلات الطويلة.



كما تحتوى الطائرة على غرفة نوم أساسية بها سرير كبير مريح، وتوجد بالطائرة الخاصة في المقصورة ثلاث أسرة مفردة وسريران آخرين.

كما تحتوى الطائرة على تقنية مؤتمرات الفيديو وإنترنت، ما يمكن نجم كرة القدم البرتغالى من العمل داخل الطائرة أثناء سفره وانتقاله من دولة لأخرى والرحلات الطويلة.

وتحتوى الطائرة على ثلاث حواجز كبيرة، ما يعنى أنها يمكن أن تستوعب نحو 80 إلى 100 قطعة من الأمتعة.