هذه هي نجاحات الدبلوماسية الجزائرية في القمة العربية

المبعوثة الخاصة للشراكات الكبرى بوزارة الخارجية تُبرز:

اعتبرت ليلى زروقي، المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن القمة العربية المنعقدة أخيرا بالجزائر نجحت في لم الشمل العربي بعد ثلاث سنوات من الانقطاع خصوصا وأنها عرفت حضورا قويا لرؤساء دول وحكومات الدول العربية .

وقالت ليلى زروقي لـ”فوروم الأولى” على أمواج الإذاعة الجزائرية إن القمة صدرت عنها توصيات هامة من أجل التأسيس لعمل عربي مشترك يتلاءم مع التطورات وحجم التحديات التي تواجه المنطقة العربية وكذا التحديات المستجدة على الساحة العالمية ومنها تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها على الأمن والسلام الدوليين .

وأضافت أن القمة صادقت على المقترحات المقدمة من قبل الجزائر لإصلاح عمل وأداء الجامعة العربية وتفعيل دورها في التصدي ومعالجة مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام العربي، وتم ذلك بعد أكثر من 06 أشهر من الإعداد والمشاورات مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكذا الدول الأعضاء.

واعتبرت زروقي بأن من أبرز علامات نجاح هذه القمة هو التوافق العربي على عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام وتجلى ذلك أولا من خلال لم الشمل الفلسطيني وإنشاء لجنة مفتوحة ترأسها الجزائر من أجل التحرك لحشد تأييد غالبية أعضاء المجتمع الدولي لمنح فلسطين العضوية الكاملة داخل هيئة الأمم المتحدة.

وقالت “إننا ندرك بأن الطريق نحو تحقيق هذا المبتغى سيكون طويلا وشاقا خصوصا وأن هناك 03 أعضاء دائمين بمجلس الأمن الدولي لا يعترفون لحد الآن بدولة فلسطين رغم كون 138 دولة من أصل 193 من الدول الأعضاء التي تملك حق التصويت تؤيد هذا المسعى”.

وفي السياق نفسه، كشفت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بأن المحور الثاني البارز الذي تضمنه “إعلان الجزائر” هو العمل على حلّ النزاعات العربية في الإطار العربي – العربي بهدف تنقية الأجواء العربية والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية والتي تعمل على تعقيد الأوضاع في عديد الدول التي تعرف نزاعات سياسية وعسكرية مثل ليبيا واليمن والعراق وكذا السودان .

وتم لهذا الغرض- تضيف ليلى زروقي – استحداث آلية جديدة تعرف بـ”لجنة الحكماء” وتقوم بدور استباقي ووقائي من خلال العمل على تغليب الحلول الوطنية داخل المنظومة العربية برعاية شخصيات عربية يتم اختيارها على أساس الكفاءة والخبرة والحكمة في إدارة الأزمات والوساطة، أسوة بها ومعمول به بعديد المنظمات الإقليمية الدولية المشابهة .

وشددت ضيفة الإذاعة على أهمية الإسراع في إنشاء وترسيم هذه الآليات قبل موعد القمة العربية المقبلة المرتقبة في العربية السعودية في شهر مارس المقبل لتجسيد وتفعيل العمل العربي المشترك .

وبخصوص الشق الاقتصادي، قالت ليلى زروقي إن البلاد العربية تتوفر على قدرات اقتصادية ومالية هائلة يمكن أن تساهم في تشكيل فضاء عربي للتبادل والتعاون في عديد المجالات وخصوصا تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية .

وضمن هذا السياق، قالت إن القمة كلفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد أسس استراتيجية عربية في مجال الغذاء ترفع إلى أشغال القمة المقبلة للمصادقة عليها، مشيرة إلى وجود فرص كبيرة ليصبح السودان سلة الغذاء العربي وكذا توفر الجزائر على احتياطات كبيرة في مجال المياه الجوفية يمكن أن تساهم في الحد من أزمة المياه في المنطقة العربية .

وتحدثت أيضا المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الكبرى عن مصادقة القمة على أهمية تبني اقتراح الجزائر الخاص بإشراك المجتمع المدني في العمل العربي المشترك وذلك لأول مرة في تاريخ القمم العربية وخصوصا تفعيل دور الشباب والمساهمة في تواصل الأجيال، واعتبرت المصادقة على هذا المقترح إضافة للعمل العربي خصوصا وان أصواتا كانت تعارض مثل هذا المسعى المتعلق بالشباب والمجتمع المدني وعلينا اليوم الإسراع في تحويله إلى اثر ملموس وخصوصا في مجال إقامة وتمويل برامج إنشاء المؤسسات المصغرة.