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هذه هي نسبة إمتلاء السدود الجزائرية

الشروق أونلاين
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هذه هي نسبة إمتلاء السدود الجزائرية

 كشفت وزارة المواريد المائية عن امتلاء معتبر للسدود المائية الجزائرية، خلال السنة الجارية، حيث لم تتجاوز نسبة 39 من المائة، وفق ما أكده عرجوم عبد العزيز، المدير المركزي في الوزارة الوصية.

وخلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعية الجزائرية، قال عرجوم، أن نسبة امتلاء السدود بالجهة الغربية وصلت إلى 17 بالمائة، بينما بلغت في مناطق الوسط 26 بالمائة، في حين حازت المنطقة الشرقية على وفرة معتبرة من المياه.

ولفت عرجوم، إلى أنه وفي العشر سنوات الأخيرة تم تسجيل أدنى مستوى في تخزين السدود للموارد المائية والمياه السطحية والجوفية بسبب شح الامطار والتغيرات المناخية الحاصلة، مضيفا بأن الطبقات المائية عرفت انخفاضا كبيرا بسبب نقص تساقط الأمطار.

وأكد المتحدّث أن سهل متيجة، سجل انخفاضا بنسبة 50 في المائة بسبب العديد من الصعوبات التي يواجهها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اللجوء إلى موارد مائية دائمة ومصادر أخرى لضمان التموين بالمياه الصالحة للشرب للمواطنين.

وفي السياق، أكد عرجوم أن مصالح الوزارة تعمل على إيجاد برامج خاصة تتماشى مع التغيرات المناخية لتوفير المياه، لافتا إلى أن القطاع لجأ إلى تقنية تحليه مياه البحر استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء المنعقد خلال شهر جويلية من سنة 2021.

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