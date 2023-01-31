هذه هي نسبة امتلاء السدود بعد الثلوج والأمطار الأخيرة

بلغ منسوب امتلاء السدود في ولايات الشرق بعد الثلوج والأمطار الأخيرة نسبة 48 بالمائة، حسب ما كشفه مدير وحدة التفتيش والتدخل لسدود ناحية الشرق.

وفي حوار له مع إذاعة سطيف الجهوية، أكد عبد العزيز بولشفار أن نسبة امتلاء سدود شرق الجزائر البالغ عددها 34 سدا قدرت بـ 48٫1 % إلى غاية 30 جانفي 2023.

وارتفع منسوب المياه بسدود الشرق الجزائري في الفترة الممتدة بين 19 جانفي و30 جانفي 2023 بـ 110 ملايين متر مكعب نتيجة تساقط الثلوج والأمطار، يقول المتحدث ذاته.

وعن التفاصيل، أوضح المسؤول أن 25 مليون متر مكعب من المياه دعمت سد بني هارون بميلة بعد التساقطات الأخير لتبلغ نسبة امتلائه 76%.

أما منسوب المياه بسد بني زيد بسكيكدة فقد وصل حسب بوشلفار إلى 34 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر بـ 87% .

كما قدرت نسبة امتلاء سد مكسة بالطارف بـ85 بالمائة، حيث وصل منسوب المياه إلى 20 مليون متر مكعب.

سدود ولاية جيجل المتمثلة في كيسير ،بوسيابة، تابلوط، ارتفع منسوبها بكميات مقبولة، يقول بوشلفار، فنسبة امتلاء سد كيسير وصلت إلى 98%، أما سد بوسيابة فبلغت نسبة 95%، وتابلوط بنسبة امتلاء قدرت بـ88%.

كما توقع مدير وحدة التفتيش والتدخل لسدود ناحية الشرق ارتفاع منسوب الإمتلاء في الأيام القادمة مع ذوبان الثلوج بولايتي بجاية وجيجل .

وحول فتح صمامات تفريغ السدود، أكد المسؤول أن ذلك لا يتم الاَ بعد بلوغ نسبة امتلائها 100%، حيث تُفتح في حالات خاصة واستثنائية بإذن من المديرية العامة للسدود والتحويلات؛ مثل الأمطار التي تأتي بالأوحال والطمي لتفادي توحل السدود.