-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: استمرار موجة البرد عبر 13 ولاية
الجزائر

هذه هي نسبة امتلاء السدود بعد الثلوج والأمطار الأخيرة

الشروق أونلاين
  • 77
  • 0
هذه هي نسبة امتلاء السدود بعد الثلوج والأمطار الأخيرة
ح.م
سد بني هارون بولاية ميلة

بلغ منسوب امتلاء السدود في ولايات الشرق بعد الثلوج والأمطار الأخيرة نسبة 48 بالمائة، حسب ما كشفه مدير وحدة التفتيش والتدخل لسدود ناحية الشرق.

وفي حوار له مع إذاعة سطيف الجهوية، أكد عبد العزيز بولشفار أن نسبة امتلاء سدود شرق الجزائر البالغ عددها 34 سدا قدرت بـ 48٫1 % إلى غاية 30 جانفي 2023.

وارتفع منسوب المياه بسدود الشرق الجزائري في الفترة الممتدة بين 19 جانفي و30 جانفي 2023 بـ 110 ملايين متر مكعب نتيجة تساقط الثلوج والأمطار، يقول المتحدث ذاته.

وعن التفاصيل، أوضح المسؤول أن 25 مليون متر مكعب من المياه دعمت سد بني هارون بميلة بعد التساقطات الأخير لتبلغ نسبة امتلائه 76%.

أما منسوب المياه بسد بني زيد بسكيكدة فقد وصل حسب بوشلفار إلى 34 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر بـ 87% .

كما قدرت نسبة امتلاء سد مكسة بالطارف بـ85 بالمائة، حيث وصل منسوب المياه إلى 20 مليون متر مكعب.

سدود ولاية جيجل المتمثلة في كيسير ،بوسيابة، تابلوط، ارتفع منسوبها بكميات مقبولة، يقول بوشلفار، فنسبة امتلاء سد كيسير وصلت إلى 98%، أما سد بوسيابة فبلغت نسبة 95%، وتابلوط بنسبة امتلاء  قدرت بـ88%.

كما توقع مدير وحدة التفتيش والتدخل لسدود ناحية الشرق ارتفاع منسوب الإمتلاء في الأيام القادمة مع ذوبان الثلوج بولايتي بجاية وجيجل .

وحول فتح صمامات تفريغ السدود، أكد المسؤول أن ذلك لا يتم الاَ بعد بلوغ نسبة امتلائها 100%، حيث تُفتح في حالات خاصة واستثنائية بإذن من المديرية العامة للسدود والتحويلات؛ مثل الأمطار التي تأتي بالأوحال والطمي لتفادي توحل السدود.

مقالات ذات صلة
مناصرة أول مرشّح لخلافة مقري على رأس حمس

مناصرة أول مرشّح لخلافة مقري على رأس حمس

أخبار الجزائر ليوم الأحد 29 جانفي 2023

أخبار الجزائر ليوم الأحد 29 جانفي 2023

تأثر صب منحة البطالة بإضراب البريد.. المدير العام يوضح

تأثر صب منحة البطالة بإضراب البريد.. المدير العام يوضح

الجزائر لا تقبل المساومة ولا الابتزاز على حقوق الإنسان

الجزائر لا تقبل المساومة ولا الابتزاز على حقوق الإنسان

سفيران أجنبيان جديدان في الجزائر

سفيران أجنبيان جديدان في الجزائر

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 30 جانفي 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 30 جانفي 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد