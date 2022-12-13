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رياضة

هذه هي نصيحة البرازيلي رونالدو لميسي للتتويج بكأس العالم

عمر سلامي
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هذه هي نصيحة البرازيلي رونالدو لميسي للتتويج بكأس العالم
ح.م
النجم البرازيلي السابق رزنالدو

طالب نجم الكرة البرازيلية، رونالدو، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ببذل قصارى جهده لحصد المجد، وتتويج مسيرته المليئة بالإنجازات.
وقال الظاهرة رونالدو، في تصريحات للإعلاميين الاثنين، أن ميسي حقق إنجازات كبيرة في مسيرته، لكن ذلك لا يعني أنه يستحق الفوز بلقب كأس العالم، مؤكدا على ضرورة بذله أقصى مجهوداته للتتويج.

وأشاد رونالدو بأداء ميسي في البطولة، غير أنه حذر من صعوبة مهمة التتويج بكأس العالم ، وقال في هذا السياق: “جميعنا نستحق ذلك، لن يعطيك أحد شيئا، مهما كانت قصتك”.

وأضاف: “الأرجنتين لا تلعب بشكل جيد لكنهم يلعبون معا، إنهم شرسون في الهجوم، وهناك ميسي الذي يحسم الأمور حينما يكون قريبا من منطقة الجزاء”.

وفي رده على سؤال حول شعوره في حال تتويج ميسي بكأس العالم، قال رونالدو: “بالطبع سأكون سعيدا له، لكن هناك منافسة كبيرة بين البرازيل والأرجنتين، ولن أكون منافقا وأقول إنني سأكون سعيدا للأرجنتين”.

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