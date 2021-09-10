هذه هي نصيحة مدرب نابولي لـ “غلام”

تطرّق التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي الإيطالي في مؤتمر صحفي نشّطه، الجمعة، إلى لاعبه الجزائري فوزي غلام.

وكان المدافع غلام قد أجرى عملية جراحية على مستوى الرّكبة في مارس الماضي، أنهت موسمه قبل الآوان.

وقال المدرب سباليتي إنه نصح لاعبه غلام بِالحذر، وتفادي الاصطدامات والاقتحامات الخطيرَين.

ومنذ إصابته بِتمزّق الأربطة الهلالية في الرّكبة مطلع نوفمبر من عام 2017، وإجرائه عمليتَين جراحيتَين على فترتَين متباينتَين. فقد غلام كثيرا من مستواه الفني ولياقته البدنية، وأيضا منصبه الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري.

وفي سؤال إن كان غلام سيعود إلى المنافسات الرّسمية في مواجهة الضيف نادي جوفانتوس مساء هذا السبت، قال مدرب فريق نابولي إن لاعبه الجزائري مازال غير مُؤهّل لِإجراء مثل هذا النّوع من المقابلات. مُشيرا إلى أن غلام يتدرّب بِانتظام مع زملائه في النادي.

ويُقام لقاء نابولي و”اليوفي” بِرسم الجولة الثالثة، من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.