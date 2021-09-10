-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذه هي نصيحة مدرب نابولي لـ “غلام”

علي بهلولي
  • 436
  • 0
هذه هي نصيحة مدرب نابولي لـ “غلام”

تطرّق التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي الإيطالي في مؤتمر صحفي نشّطه، الجمعة، إلى لاعبه الجزائري فوزي غلام.

وكان المدافع غلام قد أجرى عملية جراحية على مستوى الرّكبة في مارس الماضي، أنهت موسمه قبل الآوان.

وقال المدرب سباليتي إنه نصح لاعبه غلام بِالحذر، وتفادي الاصطدامات والاقتحامات الخطيرَين.

ومنذ إصابته بِتمزّق الأربطة الهلالية في الرّكبة مطلع نوفمبر من عام 2017، وإجرائه عمليتَين جراحيتَين على فترتَين متباينتَين. فقد غلام كثيرا من مستواه الفني ولياقته البدنية، وأيضا منصبه الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري.

وفي سؤال إن كان غلام سيعود إلى المنافسات الرّسمية في مواجهة الضيف نادي جوفانتوس مساء هذا السبت، قال مدرب فريق نابولي إن لاعبه الجزائري مازال غير مُؤهّل لِإجراء مثل هذا النّوع من المقابلات. مُشيرا إلى أن غلام يتدرّب بِانتظام مع زملائه في النادي.

ويُقام لقاء نابولي و”اليوفي” بِرسم الجولة الثالثة، من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.

مقالات ذات صلة
حسرة فرنسية لعدم انضمام ديلور إلى أولمبيك مرسيليا

حسرة فرنسية لعدم انضمام ديلور إلى أولمبيك مرسيليا

هذا ما قاله بلماضي بعد التعادل مع بوركينافاسو (فيديو)

هذا ما قاله بلماضي بعد التعادل مع بوركينافاسو (فيديو)

بالفيديو.. بلماضي ينصرف غاضبا بسبب الفوضى

بالفيديو.. بلماضي ينصرف غاضبا بسبب الفوضى

“الشيخوخة” تزحف على الخضر و80% من اللاعبين فوق الـ30!

“الشيخوخة” تزحف على الخضر و80% من اللاعبين فوق الـ30!

شرف الدين عمارة: لم ننهزم ..وهناك أمور يجب تصليحها

شرف الدين عمارة: لم ننهزم ..وهناك أمور يجب تصليحها

بِالفيديو: ماذا عن مُنافسي الجزائر في “كان” 2022؟

بِالفيديو: ماذا عن مُنافسي الجزائر في “كان” 2022؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد