-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذه هي وجهة بوفون بعد الاعتزال

الشروق الرياضي
  • 90
  • 0
هذه هي وجهة بوفون بعد الاعتزال
الأرشيف

اتّضحت وجهة أسطورة حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، بعد أن أعلن مُؤخّرا عن اعتزاله مُمارسة رياضة كرة القدم.

وقرّر جانلويجي بوفون – البالغ من العمر 45 سنة – الالتحاق بِالمركز الفني كوفرتشانو، التابع لِاتحاد الكرة الإيطالي. من أجل التكوين ونيل شهادة مدير رياضي.

وكان اتحاد الكرة الإيطالي في الأيّام القليلة الماضية قد أسند إلى بوفون، مهمّة شغل منصب رئيس بعثة منتخب الأكابر. الوظيفة التي كان يشغلها زميله الرّاحل جانلوكا فيالي.

ووفقا لِتقرير نشرته صحيفة “توتو سبورت”، الثلاثاء، فإن بوفون يخضع لِهذا التكوين، رفقة زميلَيه ومواطنَيه: دانييلي مسّارو الفائز بِكأس العالم 1982، والمدافع السابق نيكولا ليغروتالي، الذي حاز لقب البطولة مع الميلان عام 2011. فضلا عن مُترشّحين آخرين.

مقالات ذات صلة
مساعد مدرب اتحاد العاصمة يعلّق على التعادل مع الفتح المغربي

مساعد مدرب اتحاد العاصمة يعلّق على التعادل مع الفتح المغربي

انطلاق عملية بيع تذاكر ودية الجزائر ومصر

انطلاق عملية بيع تذاكر ودية الجزائر ومصر

الوزير حماد يزور ملعب مقرة ويستمع لانشغالات أنصار “النجم”

الوزير حماد يزور ملعب مقرة ويستمع لانشغالات أنصار “النجم”

غويري خارج حسابات المدرب لثاني مباراة على التوالي

غويري خارج حسابات المدرب لثاني مباراة على التوالي

هذا ما طالب به الوالي جلاوي بِخصوص ملعب عنابة

هذا ما طالب به الوالي جلاوي بِخصوص ملعب عنابة

محرز وشافعي ضمن التشكيلة المثالية للدوري السعودي

محرز وشافعي ضمن التشكيلة المثالية للدوري السعودي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد