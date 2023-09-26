هذه هي وجهة بوفون بعد الاعتزال

اتّضحت وجهة أسطورة حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، بعد أن أعلن مُؤخّرا عن اعتزاله مُمارسة رياضة كرة القدم.

وقرّر جانلويجي بوفون – البالغ من العمر 45 سنة – الالتحاق بِالمركز الفني كوفرتشانو، التابع لِاتحاد الكرة الإيطالي. من أجل التكوين ونيل شهادة مدير رياضي.

وكان اتحاد الكرة الإيطالي في الأيّام القليلة الماضية قد أسند إلى بوفون، مهمّة شغل منصب رئيس بعثة منتخب الأكابر. الوظيفة التي كان يشغلها زميله الرّاحل جانلوكا فيالي.

ووفقا لِتقرير نشرته صحيفة “توتو سبورت”، الثلاثاء، فإن بوفون يخضع لِهذا التكوين، رفقة زميلَيه ومواطنَيه: دانييلي مسّارو الفائز بِكأس العالم 1982، والمدافع السابق نيكولا ليغروتالي، الذي حاز لقب البطولة مع الميلان عام 2011. فضلا عن مُترشّحين آخرين.