هذه هي وضعية ملاعب مُنافسي الجزائر في تصفيات “كان” 2023

ملعب وهران خلال المواجهة الودّية بين المنتخب المحلّي وليبيريا، في جوان 2021.

تشرع “الكاف” انطلاقا من الجمعة المقبلة، في معاينة ملاعب المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2023.

وتبدأ التصفيات بِإجراء الجولتَين الأولى والثانية، ما بين الـ 30 من ماي والـ 14 من جوان المقبلَين. عِلما أن السباق يُجرى بِصيغة 12 مجموعة تضمّ كلّ واحدة منها 4 منتخبات، وبعد ستّ جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف لِنهائيات البطولة الإفريقية.

وسَتُجبِر “الكاف” المنتخب الذي لا يحوز في بلده على ملعب يستجيب للمقاييس الدولية، بِخوض تصفيات “كان” 2023 بِبلد آخر.

وبِخصوص الفوج السادس الخاص بـ “محاربي الصّحراء”، فإن الاتحاد الجزائري لِكرة القدم استقرّ مُؤخّرا على تنظيم مقابلات المنتخب الوطني، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران.

من جهته، قال اتحاد النيجر لِكرة القدم إن الملعب الوحيد المتوفّر بِبلده، والأمر يتعلّق بِميدان “الجنرال سيني كونتشي” بِالعاصمة نيامي، لا يملك رخصة “الكاف” لِاحتضان المقابلات الدولية. تاركا الانطباع بِأن منتخب بلاده قد يضطرّ إلى خوض التصفيات خارج القواعد.

وخلال أجندة “الفيفا” لِأواخر شهر مارس الماضي، لعب منتخب النيجر مقابلتَين ودّيتَين بِموريتانيا.

أمّا منتخب أوغندا، فقد لعب مقابلات دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022، آخرها في نوفمبر الماضي ضد الزائر الكيني، بِميدان معشوشب اصطناعيا. وهو المنشأة الوحيدة في البلد التي نالت رخصة “الفيفا” آنذاك، ويتعلّق الأمر هنا بِملعب “سانت ميري ستاديوم كيتندي”، الذي يتّسع لِنحو 25 ألف متفرّج، ويقع في العاصمة كامبالا.

وكان منتخب أوغندا يلعب مقابلاته الدولية بِميدان “مانديلا الوطني”، مثلما فعل في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019. وهو ملعب معشوشب طبيعيا، يحوز نحو 45 ألف مقعد، ويقع في مدينة واكيسو.

وخلال أجندة “الفيفا” لِأواخر شهر مارس الماضي، خاض منتخب أوغندا دورة دولية ودّية بِأوزباكستان.

بينما يتوفّر منتخب تنزانيا على ميدان معشوشب طبيعيا، بِاسم “بنيامين ماكابا” (له تسمية أخرى “الملعب الوطني”). يتّسع لِنحو 60 ألف مقعد، ويقع في مدينة دار السلام.

وخاض منتخب تنزانيا آخر مباراة دولية له بِالملعب المُشار إليه، في الـ 29 من مارس الماضي، وحملت طابعا ودّيا ضد السودان.

وفي انتظار ترسيم “الكاف” للملاعب، فإن المنتخب الوطني سيخوض التصفيات في مدينة وهران، مقابل مدينة دار السلام للفريق التنزاني. في حين يتوفّر منتخب أوغندا على منشأة كروية معشوشبة اصطناعيا، بينما يبقى اتحاد النيجر بِلا ملعب يستجيب لِمقاييس “الفيفا”.

ويستهلّ رجال جمال بلماضي التصفيات الإفريقية في جوان المقبل، بِمواجهة الضيف الأوغندي في وهران، ثم يُسافرون إلى تنزانيا للعب ضد منتخب هذا البلد.