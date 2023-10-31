هذه هي وظيفة ميسي بعد الاعتزال

كشفت وسيلة إعلام إسباني، الثلاثاء، عن الوظيفة التي سيشغلها نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي بعد الاعتزال.

ويُمارس ليونيل ميسي – البالغ من العمر 36 سنة – كرة القدم الاحترافية لاعبا، منذ مطلع عام 2004.

وسيُودّي ميسي بعد الاعتزال مهمّة مدير رياضي في نادي برشلونة الإسباني، الفريق حيث طارت شهرته العالمية.

ووفقا للقناة التلفزيونية الإسبانية السّادسة، فإن صاحب الرّقم القياسي في عدد الكرات الذّهبية بِثمانية تتويجات، سيرفض هذا العرض بِشرط واحد فقط، وذلك إذا استلم المُقترح ذاته في بلده من قبل اتحاد الكرة الأرجنتيني.

وفي تصريحات إعلامية عقب نيله جائزة الكرة الذّهبية سهرة الإثنين، قال ميسي إنه يعتقد أن هذه المكافأة ستكون الأخيرة. وقبل ذلك في تاريخ سابق، قلّل من فرص خوضه كأس العالم 2026. كما أبدى المهاجم الحالي لِنادي إنتر ميامي الأمريكي (العقد ينقضي في ديسمبر 2025)، رغبته في إنهاء المشوار الرياضي في نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، فريق طفولته حيث بدأ “رحلة” كرة القدم.