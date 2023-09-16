هذه وضعية حرائق الغابات في بجاية وتيزي وزو إلى غاية صباح السبت

نشرت مصالح الحماية المدنية وضعية حرائق الغابات التي نشبت بولايتي بجاية وتيزي وزو، إلى غاية صباح السبت.

ويستمرّ تدخّل عناصر الإطفاء لإخماد حريق نشب في غابة عش الباز ببجاية. في حين تمّ إخماد حريقين بغابة إيفداسن بولاية تيزي وزو، وبمهوي في بلدية تيشي ببجاية أيضا.

حرائق الغابات إلى غاية صباح السبت:

ولاية بجاية:

حريق غابة بالمكان المسمى عش الباز بلدية بجاية،

حريق غابة بالمكان المسمى مهوي بلدية تيشي، أخمد وهو تحت الحراسة.

حيث تم تدعيم فرق التدخل يوم الجمعة، بالأرتال المتنقلة من البويرة وسطيف و برج بوعريريج، إلى جانب فرق الإسعاف الجوية.

ولاية تيزي وزو:

حريق غابة بقرية إيفداسن بلدية أيت شافع،

حيث تم تدعيم فرق التدخل بالرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل، وقد أخمد الحريق وعملية الحراسة متواصلة، تقول ذات المصالح.