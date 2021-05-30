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جواهر

هذ ما فعلته رفيقة محرز عقب خسارة فريقه في نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي!

نادية شريف
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هذ ما فعلته رفيقة محرز عقب خسارة فريقه في نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي!

عبّرت عارضة الأزياء البريطانية، تايلور وارد، مساء السبت، عن فخرها برفيقها النجم الجزائري رياض محرز مباشرة عقب خسارة فريقه بنهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي.

ووضعت تايلور صورتها مع محرز في ستوري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وعلقت:  “أنا فخورة بك دائما”.

وفشل محرز في إنقاذ مانشستر سيتي من الهزيمة أمام مواطنه تشيلسي، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدراجاو، في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها الفريق السماوي بنتيجة 0-1.

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