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هربا من معركة في غزة.. جيش الاحتلال يقيل ضابطين كبيرين

الشروق أونلاين
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هربا من معركة في غزة.. جيش الاحتلال يقيل ضابطين كبيرين
أرشيف

كشفت صحيفة عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقال ضابطين ضمن قواته البرية، لتسببهما بخسائر كبيرة بعد هروبهما عقب وقوع قوتهما في كمين للمقاومين بغزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية إن جيش الاحتلال “قرر إقالة ضابطين قتاليين بعد معركة شمال قطاع غزة”، دون أن تحدد وقت المعركة.

وأشارت إلى أنه “في ذروة المناورة البرية انسحبت القوة بعد تقدمها دون تأمين ناري ضد عشرات المقاومين الذين نصبوا كميناً للجنود”.

وأضافت: “أوقع هذا الحدث غير العادي أزمة حادة بين قادة السرية ومقاتليهم وقائد الكتيبة، بشكل تسبب في عدم عودة نصفهم إلى الوحدة”.

نتيجة ذلك جرى جلب جنود من وحدات أخرى لسد الفجوة، التي أحدثها عدم عودة الجنود، وفق الصحيفة.

وواجهت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاومة شديدة من قبل الفصائل الفلسطينية منعتها من تحقيق أهدافها بسيطرة سريعة على غزة، وأوقعت فيها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

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