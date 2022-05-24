-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هرمونات تسمين العجول في “المثلجات”

الشروق
  • 113
  • 0
هرمونات تسمين العجول في “المثلجات”
أرشيف

كشفت دورية لمنظمة حماية المستهلك بباتنة بائعا للمثلجات وهو يقوم بخلط بودرة تسمين العجول في صناعة المثلجات ذات الاستهلاك الواسع مع اشتداد الحر، لتقوم بإعداد تقرير رفع للجهات المعنية، ويأتي استعمال هذه المادة الهرمونية لتشكيل رغوة المثلجات والبوظة من أجل تحصيل نفس نتائج بودرة الحليب.

ومعروف أن عددا من منتجي الدواجن يلجأون للتسمين عبر مواد هرمونية وأدوية من أجل تضخيم الكتلة اللحمية والعضلات، غير أن وصول الفكرة للمثلجات ذات الاقبال الكثيف بات يتطلب تكثيف الرقابة لمنع استخدام هرمونات حيوانية في منتجات التحلية.

مقالات ذات صلة
الباحثون ممنوعون من التظاهرات العلمية بالخارج!

الباحثون ممنوعون من التظاهرات العلمية بالخارج!

البناء العشوائي يجر مسؤولين إلى العدالة بالشلف

البناء العشوائي يجر مسؤولين إلى العدالة بالشلف

بعد برمجة جلسة لإسقاط عضويته.. النائب بخضرة يرد

بعد برمجة جلسة لإسقاط عضويته.. النائب بخضرة يرد

مستورد يضخّم فواتير برمجيات وأقراص مضغوطة

مستورد يضخّم فواتير برمجيات وأقراص مضغوطة

الأربعاء آخر أجل لإيداع ملفات ترقية مستخدمي التربية

الأربعاء آخر أجل لإيداع ملفات ترقية مستخدمي التربية

الأرصاد الجوية: هذه أسباب موجة الحر وتوقع عودتها في هذا الشهر

الأرصاد الجوية: هذه أسباب موجة الحر وتوقع عودتها في هذا الشهر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد