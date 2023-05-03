هروب أكثر من 200 قاصر من عائلاتهم منذ بداية 2023

بسبب العنف والانحراف والنتائج المدرسية.. عرعار لـ "الشروق":

حذرت الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الطفولة “ندى” من ممارسة العنف ضد الأطفال داخل الأسرة، من خلال ارتفاع حالات فرار القصر من البيت، وهذا حسب البرنامج “نحن في الاستماع” التابع للشبكة، الذي يستقبل عشرات القضايا المتعلقة بهروب الأطفال من عائلاتهم إلى الشارع أو إلى وجهات مجهولة.

وأكد عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة “ندى”، في اتصال بـ”الشروق”، أن التعاملات العنيفة من طرف بعض الأولياء مع أبنائهم، دفعت بهم، إلى الهروب والبحث عن بدائل وأوساط أخرى غير المحيط العائلي، موضحا أن بعض الأولياء اليوم، يجرون أبنائهم جرا إلى المدارس ودور الحضانة، ويرغمونهم على فعل أشياء يرفضونها باستعمال القوة، وهذا ما زرع العنف أيضا في تصرفات الأولاد.

وكشف عرعار عن هروب ما يفوق 200 قاصر، أكثرهم فتيات، من عائلاتهم خلال الشهور الأولى لسنة 2023، وتعددت حسبه الأسباب، لكن الظروف السيئة التي باتت تحيط حسبه، بالطفولة، كأصدقاء السوء، وانتشار المخدرات، والإدمان على منصات التواصل الاجتماعي، والخوف من نتائج الامتحانات المدرسية، وتغير سلوكيات بعض الأولياء.

ودعا عبد الرحمان عرعار، إلى تعزيز الحوار مع الأبناء، والبحث عن مصادر العنف ضدهم، والممارسات اللاأخلاقية، والأشخاص الذين يسيؤون إليهم داخل وخارج الأسرة، مشيرا إلى أن الفترة قبل الامتحانات الرسمية، خاصة البكالوريا، و”البيام”، تشهد حالة اضطرابات نفسية عند الكثير من التلاميذ المقبلين على هذين الامتحانين، وحالات رعب وخوف، وتعنيف الأولياء لهم قد يساعد على هروبهم من البيت، وهذا بحسب عرعار يستدعي، الكثير من الحيطة والحذر وتحمل المسؤولية الحقيقية لحماية الأبناء.

وللإشارة فإن صفحات التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تشهد إعلانات متكررة حول اختفاء بعض القصر، ويتم نشر صورهم عبر صفحات الكترونية إخبارية مع أرقام هواتف أولياءهم، على غرار فتاة اختفت هذه الأيام من إحدى المدن الجنوبية لولاية المدية.