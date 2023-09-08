-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة عبر 10 ولايات
منوعات

هروب “الداهية”.. جندي بريطاني يفر من السجن وتأهب بالمطارات

الشروق أونلاين
  • 134
  • 0
هروب “الداهية”.. جندي بريطاني يفر من السجن وتأهب بالمطارات

أعلنت شرطة لندن أنّ سجيناً يُدعى دانيال عابد خليفة يبلغ من العمر 21 عاماً، وهو جندي سابق في الجيش البريطاني، تمكّن من الفرار من سجن واندسوورث الواقع جنوب غربي العاصمة البريطانية.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام دولية، فقد تمكّن خليفة من الفرار من خلال إخفاء نفسه في داخل شاحنة طعام، بعد الساعة السابعة صباحاً بقليل، الأربعاء، وذلك في أثناء خروجها من السجن.

والنظرية المرجحة أن خليفة كان متواجدا في المطبخ عندما بدأ رحلة هروبه من إتش إم بي واند سورث، سجن من “الفئة ب” بجنوب غربي لندن، نحو الساعة 7:50 صباحا بتوقيت غرينتش.

يبلغ طول خليفة 6 أقدام وبوصتين، وشوهد للمرة الأخيرة وهو يرتدي زي طهاة السجن، وهو قميص أبيض وبنطلون مقلم أبيض وأحمر وحذاء بني ذو مقدمة معدنية، بحسب إفادة الشرطة.

ويعتقد المحققون أنه كان لا يزال يرتدى زى الطباخ الخاص بالسجن عندما خرج من سجن الفئة ب، ولم تتم رؤية دانيال خليفة، بشكل مؤكد منذ الإعلان عن اختفائه.

وقال القائد دومينيك ميرفى، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب فى شرطة العاصمة، إنه “كان أمراً غير عادى إلى حد ما وربما شهادة على براعة “خليفة” كونه لم يتم رصده.

ويشكل خليفة “مستوى خطر منخفضا” على المجتمع، بحسب تصنيف الشرطة، لكن جرى حث الناس على عدم الاقتراب منه والاتصال برقم نجدة الشرطة 999 بمجرد تحديد موقعه.

ونبهت الشرطة الموانئ والمطارات في البلاد بشأن هروب خليفة.

قال إيان أتشيسون، قائد الأمن السابق في سجن واندسوورث، لشبكة سكاي إن هروب خليفة “أظهر إخفاقات أمنية متعددة وكارثية داخل السجن.”

كان خليفة، 21 عاما، قد نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه.

مقالات ذات صلة
منصة “أين أنشر بحثي؟”.. تربط الباحث بـ 600 مجلة عبر 28 بلدا

منصة “أين أنشر بحثي؟”.. تربط الباحث بـ 600 مجلة عبر 28 بلدا

اليونيسكو تدعو الحكومات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم

اليونيسكو تدعو الحكومات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم

دولة خامسة تسعى للهبوط على سطح القمر

دولة خامسة تسعى للهبوط على سطح القمر

طريقة جديدة لعرض إعلانات يوتيوب على أجهزة التلفاز الذكية

طريقة جديدة لعرض إعلانات يوتيوب على أجهزة التلفاز الذكية

صورة نادرة لاصطفاف القمر والمشتري وزحل تجتاح الشبكات.. كيف حدث ذلك؟

صورة نادرة لاصطفاف القمر والمشتري وزحل تجتاح الشبكات.. كيف حدث ذلك؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول المشروبات الغازية؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول المشروبات الغازية؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد