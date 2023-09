هروب “الداهية”.. جندي بريطاني يفر من السجن وتأهب بالمطارات

أعلنت شرطة لندن أنّ سجيناً يُدعى دانيال عابد خليفة يبلغ من العمر 21 عاماً، وهو جندي سابق في الجيش البريطاني، تمكّن من الفرار من سجن واندسوورث الواقع جنوب غربي العاصمة البريطانية.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام دولية، فقد تمكّن خليفة من الفرار من خلال إخفاء نفسه في داخل شاحنة طعام، بعد الساعة السابعة صباحاً بقليل، الأربعاء، وذلك في أثناء خروجها من السجن.

والنظرية المرجحة أن خليفة كان متواجدا في المطبخ عندما بدأ رحلة هروبه من إتش إم بي واند سورث، سجن من “الفئة ب” بجنوب غربي لندن، نحو الساعة 7:50 صباحا بتوقيت غرينتش.

يبلغ طول خليفة 6 أقدام وبوصتين، وشوهد للمرة الأخيرة وهو يرتدي زي طهاة السجن، وهو قميص أبيض وبنطلون مقلم أبيض وأحمر وحذاء بني ذو مقدمة معدنية، بحسب إفادة الشرطة.

ويعتقد المحققون أنه كان لا يزال يرتدى زى الطباخ الخاص بالسجن عندما خرج من سجن الفئة ب، ولم تتم رؤية دانيال خليفة، بشكل مؤكد منذ الإعلان عن اختفائه.

وقال القائد دومينيك ميرفى، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب فى شرطة العاصمة، إنه “كان أمراً غير عادى إلى حد ما وربما شهادة على براعة “خليفة” كونه لم يتم رصده.

ويشكل خليفة “مستوى خطر منخفضا” على المجتمع، بحسب تصنيف الشرطة، لكن جرى حث الناس على عدم الاقتراب منه والاتصال برقم نجدة الشرطة 999 بمجرد تحديد موقعه.

We are urgently appealing to trace Daniel Khalife, who escaped from Wandsworth Prison this morning.

He has links to #Kingston – police efforts to trace him are ongoing. He should not be approached.

If you have info on his whereabouts, call 999 quoting CAD 1631/06SEP23 pic.twitter.com/Q7B9uKV9uJ

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 6, 2023