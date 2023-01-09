هزة أرضية بالبليدة والحماية المدنية تطمئن
أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، صبيحة الإثنين عن تسجيل هزة أرضية بولاية البليدة، وأكدت مصالح الحماية المدنية أنه لم يتم تسجيل خسائر فيها.
وحسب المركز: سجلت هزة أرضية يوم 09 جانفي 2022 على الساعة 5 سا و07 د، بلغت 3.0 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 4 كم شمال شرق عين الرومانة، بولاية البليدة.
هزة أرضية يوم 09 جانفي. 2022 الساعة 5 سا 07 د،بلغت 3.0 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 4 كم شمال شرق عين الرومانة ، بولاية البليدة
Secousse le 09, janvier 2022 à 5:07 de magnitude 3.0 localisée à 4.0 Km Nod Est AIN ROMANA (w.Blida) pic.twitter.com/HPgEao34iI
— CraagDZ (@CRAAG_DZ) January 9, 2023
من جهتها أكدت مصالح الحماية المدنية أنه “لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية ولا مادية”
#ولاية_البليدة الساعة 05 و 07 دقائق تم تسجيل #هزة_أرضية شدتها 3.0 درجة على سلم ريشتر ، حدد موقعها باربعة كلم شمال شرق #بلدية_عين_الرمانة، لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية ولا مادية. pic.twitter.com/5LEBb9CklU
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) January 9, 2023
هزة أرضية بقوة 3.6 درجات بولاية باتنة
ويوم 30 ديسمبر 2022 أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، عن تسجيل هزة بولاية باتنة، بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريشتر.
وأفاد بيان للمركز، أن الهزة سجلت يوم 30 ديسمبر 2022 الساعة 00 سا و37 د، بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريشتر.
وحدد مركزها بـ 5 كم شمال شرق عين توتة، بولاية باتنة.
هزة أرضية يوم 30 ديسمبر . 2022 على الساعة 00 سا 37 د،بلغت 3,6 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 5 كم شمال شرق عين توتة ، بولاية باتنة
Secousse le 30, décembre 2022 à 00:37 de magnitude 3,6 localisée à 5 Km Nord est de Ain Touta (w.Batna) pic.twitter.com/AHqspKlpDP
— CraagDZ (@CRAAG_DZ) December 30, 2022
وأعلنت مديرية الحماية المدنية، أن الهزة لم تخلف أي خسائر مادية أو بشرية.