هزة أرضية بالبليدة والحماية المدنية تطمئن

أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، صبيحة الإثنين عن تسجيل هزة أرضية بولاية البليدة، وأكدت مصالح الحماية المدنية أنه لم يتم تسجيل خسائر فيها.

وحسب المركز: سجلت هزة أرضية يوم 09 جانفي 2022 على الساعة 5 سا و07 د، بلغت 3.0 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 4 كم شمال شرق عين الرومانة، بولاية البليدة.

من جهتها أكدت مصالح الحماية المدنية أنه “لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية ولا مادية”

هزة أرضية بقوة 3.6 درجات بولاية باتنة

ويوم 30 ديسمبر 2022 أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، عن تسجيل هزة بولاية باتنة، بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريشتر.

وأفاد بيان للمركز، أن الهزة سجلت يوم 30 ديسمبر 2022 الساعة 00 سا و37 د، بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركزها بـ 5 كم شمال شرق عين توتة، بولاية باتنة.

وأعلنت مديرية الحماية المدنية، أن الهزة لم تخلف أي خسائر مادية أو بشرية.