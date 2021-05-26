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حدد مركزها بـ 16 كم شمال غرب ملبو

هزة أرضية بشدة 3.2 درجات تضرب ولاية بجاية

الشروق أونلاين
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هزة أرضية بشدة 3.2 درجات تضرب ولاية بجاية

سجلت ولاية بجاية، فجر الثلاثاء، هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، حسبما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وحسب المركز فقد سجلت الهزة في حدود الساعة في حدود الساعة 03 سا 03 د، بقوة 3.2 درجات على سلم ريشتر.

وقد حدد مركز الهزة بـ 16 كم شمال غرب ملبو، بولاية بجاية.

هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب بجاية يوم 25 أفريل

ضربت هزة أرضية بشدة 3.9 درجات على سلم ريشتر ولاية بجاية، الاحد، حسب المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء،

وكشف المركز أن الهزة سجلت على الساعة 16 سا و07 دقائق.

وحدد مركز الهزة الأرضية، بـ29 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

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