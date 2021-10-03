هزة أرضية بشدة 3.4 درجات تضرب ولاية سطيف

ضربت هزة أرضية، بشدة 3.4، الأحد، ولاية سطيف وحدد مركزها بـ 5 كلم جنوب غرب بني حسين .

وأوضح مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء في بيان له أن الهزة سجلت الساعة 19سا و 42د، بلغت 3.4 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 5كم جنوب غرب بني حسين ، بولاية سطيف.

هزة أرضية بشدة 3.2 درجات تضرب ولاية البويرة

ضربت صبيحة الجمعة 6 أوت الماضي، هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، ولاية البويرة.

وحسب بيان مركز البحث في علم الفلك والجيو فيزياء فقد سجلت الهزة على الساعة 07سا و 7د، وبلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة بـ 6كم جنوب شرق الهاشمية، بولاية البويرة .

هزتان أرضيتان تضربان ولايتي تيبازة وعين الدفلى

أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيو فيزياء، السبت ، تسجيل هزتين أرضيتن بكل من ولايتي عين الدفلى وتيبازة.

وحسب المركز فقد تم تسجيل هزة أرضية السبت على الساعة 03سا و 01د، بلغت شدتها 4.5 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة حدد بـ 6 كم جنوب غرب بني ميليك ، بولاية تيبازة .

أما الهزة الثانية فسجلت بولاية عين الدفلى في حدود الساعة الساعة 09سا و 28د، وبلغت قوتها 3.1 درجات على سلم ريشتر.

وأضوح المركز أن مركز الهزة حدد ب 2كم جنوب غرب بويحيا ، بولاية عين الدفلة.

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب ولاية ميلة الجمعة 30 جويلية

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، عن تسجيل هزة أرضية متوسطة القوة بحمالة في ميلة.

وجاء في بيان للمركز “هزة أرضية يوم 30 جويلية 2021 الساعة 17سا 31د، بلغت 3.5 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 3 كم شمال غرب حمالة ، بولاية ميلة.”