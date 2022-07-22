هزة أرضية بشدة 3.6 درجات تضرب ولاية سطيف

أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيو فيزياء، الأربعاء، عن تسجيل هزة أرضية بولاية سطيف، بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريشتر.

وحسب بيان للمركز فقد سجلت هزة أرضية يوم 22 جويلية 2022 الساعة 17 سا 17 د،بلغت 3.6 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 6 كم شمال غرب بئر حداده، بولاية سطيف.

هزة أرضية بشدة 3.8 درجات على سلم ريشتر تضرب سطيف

وفي يوم 20 جويلية، أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيو فيزياء، الأربعاء، عن تسجيل هزة أرضية بولاية سطيف، بلغت شدتها 3.8 درجات على سلم ريشتر.

وحسب بيان للمركز فقد سجلت هزة أرضية يوم 20 جويلية، 2022 الساعة 16 سا 45 د،بلغت 3,8 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد بـ 5 كم جنوب غرب بابور ، بولاية سطيف.