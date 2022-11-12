هزة أرضية بشدة 4.5 درجات تضرب ولاية المدية
سجل مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، السبت، هزة أرضية على الساعة 14.32 في ولاية المدية.
وحدد مركز الهزة بـ 4 كيلومتر شمال غرب العمارية، وبلغت شدتها 4.5 على سلم ريشتر.
سجل مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، السبت، هزة أرضية على الساعة 14.32 في ولاية المدية.
وحدد مركز الهزة بـ 4 كيلومتر شمال غرب العمارية، وبلغت شدتها 4.5 على سلم ريشتر.
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