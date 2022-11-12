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الجزائر

هزة أرضية بشدة 4.5 درجات تضرب ولاية المدية

الشروق أونلاين
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هزة أرضية بشدة 4.5 درجات تضرب ولاية المدية

سجل مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، السبت، هزة أرضية على الساعة 14.32 في ولاية المدية.

وحدد مركز الهزة بـ 4 كيلومتر شمال غرب العمارية، وبلغت شدتها 4.5 على سلم ريشتر.

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