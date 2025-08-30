-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هزة أرضية بشدّة 4 درجات في تبسة

الشروق أونلاين
  • 51
  • 0
هزة أرضية بشدّة 4 درجات في تبسة
أرشيف
تعبيرية

سجّل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء عصر السبت، هزة أرضية في تبسة شدة 4 درجات على سلم ريشتر.

وحدّد مركز الهزّة، التي سجّلت عند الساعة 17:36 بعد العصر، بـ 7 كم جنوب شرق نڨرين، يضيف المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
إقبال “متوسط” على التوظيف بالتعاقد بسبب شرط الماجستير

إقبال “متوسط” على التوظيف بالتعاقد بسبب شرط الماجستير

تسجيل 15 حريقًا للغطاء النباتي خلال 24 ساعة

تسجيل 15 حريقًا للغطاء النباتي خلال 24 ساعة

الرئيس تبون يعزي عائلة البروفيسور الراحل رشيد بوغربال

الرئيس تبون يعزي عائلة البروفيسور الراحل رشيد بوغربال

وزارة الثقافة دعمت أكثر من 100 عمل فني جديد خلال سنة 2025

وزارة الثقافة دعمت أكثر من 100 عمل فني جديد خلال سنة 2025

سلوكيات بسيطة تساهم في استدامة هذه الثروة الثمينة

سلوكيات بسيطة تساهم في استدامة هذه الثروة الثمينة

وفاة 7 أشخاص غرقًا وإنقاذ 965 آخرين خلال 24 ساعة !

وفاة 7 أشخاص غرقًا وإنقاذ 965 آخرين خلال 24 ساعة !

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد