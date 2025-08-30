هزة أرضية بشدّة 4 درجات في تبسة

سجّل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء عصر السبت، هزة أرضية في تبسة شدة 4 درجات على سلم ريشتر.

وحدّد مركز الهزّة، التي سجّلت عند الساعة 17:36 بعد العصر، بـ 7 كم جنوب شرق نڨرين، يضيف المصدر ذاته.