هزة أرضية بشدّة 4 درجات في تبسة
سجّل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء عصر السبت، هزة أرضية في تبسة شدة 4 درجات على سلم ريشتر.
وحدّد مركز الهزّة، التي سجّلت عند الساعة 17:36 بعد العصر، بـ 7 كم جنوب شرق نڨرين، يضيف المصدر ذاته.
