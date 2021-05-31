هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب ولاية بومرداس

حدد مركزها بـ 36 كم شمال غرب دلس

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، الإثنين، عن تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 305 درجات على سلم ريشتر بولاية بومرداس.

وحسب بيان للمركز فقد سجلت الهزة الأرضية يوم 31 ماي 2021 الساعة 07 سا 01د، حيث بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة بـ 36 كم شمال غرب دلس، بولاية بومرداس.

هزة أرضية بشدة 3.2 درجات تضرب ولاية بجاية يوم 26 ماي

سجلت ولاية بجاية، فجر الثلاثاء، هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، حسبما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وحسب المركز فقد سجلت الهزة في حدود الساعة في حدود الساعة 03 سا 03 د، بقوة 3.2 درجات على سلم ريشتر.

وقد حدد مركز الهزة بـ 16 كم شمال غرب ملبو، بولاية بجاية.

هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب بجاية يوم 25 أفريل

ضربت هزة أرضية بشدة 3.9 درجات على سلم ريشتر ولاية بجاية، الاحد، حسب المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء،

وكشف المركز أن الهزة سجلت على الساعة 16 سا و07 دقائق.

وحدد مركز الهزة الأرضية، بـ29 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.