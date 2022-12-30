هزة أرضية بقوة 3.6 درجات بولاية باتنة والحماية المدنية تطمئن
أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بولاية باتنة، بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريشتر.
وأفاد بيان للمركز، أن الهزة سجلت يوم 30 ديسمبر 2022 الساعة 00 سا و37 د، بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريشتر.
وحدد مركز الهزة بـ 5 كم شمال شرق عين توتة، بولاية باتنة.
هزة أرضية يوم 30 ديسمبر . 2022 على الساعة 00 سا 37 د،بلغت 3,6 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 5 كم شمال شرق عين توتة ، بولاية باتنة
Secousse le 30, décembre 2022 à 00:37 de magnitude 3,6 localisée à 5 Km Nord est de Ain Touta (w.Batna) pic.twitter.com/AHqspKlpDP
— CraagDZ (@CRAAG_DZ) December 30, 2022
وأعلنت مديرية الحماية المدنية، أن الهزة لم تخلف أي خسائر مادية أو بشرية.