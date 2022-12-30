هزة أرضية بقوة 3.6 درجات بولاية باتنة والحماية المدنية تطمئن

أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بولاية باتنة، بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريشتر.

وأفاد بيان للمركز، أن الهزة سجلت يوم 30 ديسمبر 2022 الساعة 00 سا و37 د، بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة بـ 5 كم شمال شرق عين توتة، بولاية باتنة.

وأعلنت مديرية الحماية المدنية، أن الهزة لم تخلف أي خسائر مادية أو بشرية.