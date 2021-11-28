هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب ولاية بجاية

أعلن المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، الأحد، عن تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 4 درجات بولاية بجاية.

وحسب بيان للمركز فقد سجلت الهزة على الساعة 09 سا و52 د، حيث بلغت شدتها 4.0 درجات على سلم ريشتر.

وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة حدد بـ 05 شمال شرق خراطة، بولاية بجاية.

من جهتها أكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن الهزة شعر بها سكان بجاية و عض من سكان بلديتي عين الكبيرة وبابور بولاية سطيف.

وأضافت المديرية أن وحداتها الولائية قامت بعمليات إستطلاعية ميدانية، ولم يتم تسجيل خسائر مادية أو بشرية .

هزة أرضية بقوة 3.5 درجة بولاية البليدة

وفي 24 نوفمبر 2021، أعلن المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، عن تسجيل هزة أرضية بلغت 3.5 درجات على سلم ريشتر بولاية البليدة.

وحسب بيان للمركز: سجلت هزة أرضية يوم 24 نوفمبر 2021 الساعة 21سا و 56د، بلغت 3.5 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 1.2 كم شمال شرق شريعة ، بولاية البليدة.