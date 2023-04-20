هزة أرضية تضرب الجزائر العاصمة

شعر سكان الجزائر العاصمة ليلة الأربعاء إلى الخميس بهزة أرضية، بلغت شدتها 3.7 درجات على سلم ريشتر.

وحسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، فقد سجلت الهزة يوم 20 أفريل 2023 على الساعة 01 سا 12د، بشدة. 3.7 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة حسب المركز بـ 10 كم شمال غرب المرسى، بولاية الجزائر.